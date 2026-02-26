Preview Nottingham Forest vs Fenerbahce, Misi Tuntaskan Tugas di City Ground

Headline
Nottingham Forest berada di ambang sejarah besar dalam petualangan Eropa mereka setelah tiga dekade absen. Menjamu raksasa Turki, Fenerbahce, dalam laga leg kedua knockout play-off Liga Europa, Kamis (26/2) malam waktu setempat, "The Tricky Trees" membawa modal kemenangan telak 3-0 dari leg pertama di Istanbul. Gol-gol dari Murillo, Igor Jesus, dan sang dirigen Morgan Gibbs-White pekan lalu membuat satu kaki pasukan Vitor Pereira sudah berada di babak 16 besar.
Meskipun baru saja menelan kekalahan tipis 1-0 dari Liverpool di kompetisi domestik, performa Forest di kancah Eropa musim ini sangat kontras. Stadion City Ground telah menjadi benteng kokoh di mana mereka menyapu bersih tiga laga kandang terakhir di Liga Europa dengan kemenangan meyakinkan atas Porto (2-0), Malmo (3-0), dan Ferencvaros (4-0).
Di sisi lain, Fenerbahce yang kini ditangani Domenico Tedesco datang dengan kondisi pincang. Beberapa pilar utama seperti Anderson Talisca, Caglar Soyuncu, dan Ederson dipastikan absen karena cedera. Sejarah juga tidak berpihak pada klub berjuluk "Sar?-Lacivertliler" ini; mereka tidak pernah berhasil membalikkan keadaan setelah kalah di leg pertama dalam 26 kesempatan sebelumnya di kompetisi Eropa.
Namun, rekor tak terkalahkan mereka dalam 14 laga tandang terakhir di semua kompetisi menjadi secercah harapan bagi para pendukung tim tamu untuk setidaknya memberikan perlawanan sengit di Nottingham.
Nottingham Forest (4-2-3-1): Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus.
Fenerbahce (4-2-3-1): Tarik Cetin; Nelson Semedo, Yigit Efe Demir, Efe Uregen, Mert Muldur; Matteo Guendouzi, N'Golo Kante; Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Akturkoglu; Sidiki Cherif.
|Kategori
|Fenerbahce
|Nottingham Forest
|Penguasaan Bola
|58%
|42%
|Total Tembakan
|6
|23
|Tembakan Tepat Sasaran
|1
|8
Akankah Nottingham Forest menyempurnakan langkah mereka ke babak 16 besar, atau mungkinkah Fenerbahce menciptakan keajaiban di tanah Inggris? Saksikan pertarungan sengit ini dini hari nanti.
