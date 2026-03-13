Ferencvaros vs Braga, Fradi Menang di Kandang

Para pemain Ferencvaros melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Braga di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/ATTILA KISBENEDEK )

FERENCVAROS berhasil mengamankan kemenangan penting dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Menjamu SC Braga di Groupama Arena, Jumat (13/3) dini hari WIB, wakil Hongaria tersebut menang dengan skor 2-0.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim besutan Robbie Keane. Dua gol kemenangan Fradi masing-masing dicetak oleh Gavriel Kanichowsky di babak pertama dan Lenny Joseph di babak kedua.

Dominasi Tuan Rumah di Groupama Arena

Bermain di hadapan publik sendiri, Ferencvaros tampil percaya diri sejak menit awal. Meski SC Braga unggul dalam penguasaan bola (52%), efektivitas serangan balik tuan rumah menjadi pembeda dalam laga ini.

Gol pembuka lahir pada menit ke-32. Berawal dari transisi cepat, Gavriel Kanichowsky berhasil melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok gawang Lukas Hornicek. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki paruh kedua, SC Braga mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, solidnya pertahanan yang digalang Ibrahim Cisse membuat tim tamu frustrasi. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Braga justru kembali bobol pada menit ke-69.

Lenny Joseph menunjukkan ketajamannya setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Penyerang lincah tersebut menyambar bola muntah untuk memastikan kemenangan Ferencvaros menjadi 2-0.

Statistik Pertandingan: Skor: Ferencvaros 2-0 SC Braga

Pencetak Gol: G. Kanichowsky (32'), L. Joseph (69')

Stadion: Groupama Arena, Budapest

Wasit: Nick Walsh (Skotlandia)

Modal Berharga Menuju Leg Kedua

Dengan hasil ini, Ferencvaros hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan selisih satu gol pada leg kedua untuk memastikan tiket ke perempat final. Sebaliknya, SC Braga memikul beban berat karena harus menang minimal dengan selisih tiga gol saat bermain di Estadio Municipal de Braga pekan depan.

Pelatih Ferencvaros, Robbie Keane, memuji kedisiplinan pemainnya.

"Kami tahu Braga adalah tim teknis yang kuat, tapi para pemain menjalankan instruksi dengan sempurna. Kami sangat disiplin dan tajam saat mendapatkan peluang," ujarnya usai laga.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Maret 2026 di markas SC Braga, Portugal.

