Preview Ferencvaros vs Ludogorets Razgrad: Misi Balas Dendam Ferencvaros di Groupama Aréna

Ferencvaros bersiap menjamu Ludogorets Razgrad dalam laga hidup mati leg kedua babak knockout play-off Liga Europa 2025/2026. Kekalahan 1-2 di markas Ludogorets pekan lalu memaksa anak asuh Robbie Keane tampil menyerang sejak menit awal di hadapan pendukung sendiri.
Stadion Groupama Aréna telah menjadi benteng kokoh bagi Ferencvaros. Musim ini, mereka memiliki rekor kandang yang luar biasa di kompetisi Eropa. Fakta menariknya, Ferencvaros sudah pernah mengalahkan Ludogorets dua kali di Budapest musim ini, yakni 3-0 di kualifikasi Liga Champions dan 3-1 di fase liga Europa League.
Robbie Keane diperkirakan akan menurunkan formasi 3-5-2 untuk mendominasi lini tengah. Kembalinya Ibrahim Cisse dan Bence Otvos ke starting XI setelah diistirahatkan di liga domestik akan memperkuat lini pertahanan yang kehilangan Callum O'Dowda karena akumulasi kartu.
Di kubu lawan, Ludogorets Razgrad memiliki masalah kronis saat bermain jauh dari Bulgaria. Mereka kalah dalam 13 dari 20 laga tandang terakhir di kancah Eropa. Kehilangan bek utama Dinis Almeida akibat suspensi juga menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh striker tajam Ferencvaros, Barnabas Varga dan Bamidele Yusuf.
|Statistik Kunci
|Ferencvaros
|Ludogorets
|Performa 5 Laga Terakhir
|M-K-K-M-M
|K-M-M-M-M
|Rata-rata Gol Kandang/Tandang
|1.75 per laga
|1.20 per laga
Dengan rekor kandang yang superior dan sejarah pertemuan yang memihak tuan rumah di Budapest, Ferencvaros diprediksi akan tampil dominan. Ludogorets mungkin akan mengandalkan serangan balik lewat kecepatan Caio Vidal, namun tekanan publik Budapest seringkali membuat tim tamu kewalahan.
Prediksi Skor: Ferencvaros 3-1 Ludogorets Razgrad (Agregat 4-3 untuk Ferencvaros).
Di mana menonton Ferencvaros vs Ludogorets? Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming beIN Sports atau aplikasi Vidio.
Apakah aturan gol tandang masih berlaku? Tidak, UEFA telah menghapus aturan gol tandang. Jika agregat imbang setelah 90 menit, laga akan berlanjut ke babak tambahan waktu.
