Genk vs Freiburg, Gol Tunggal Zakaria El Ouahdi Pastikan Kemenangan De Smurfen

Headline
KRC Genk berhasil mengamankan modal berharga dalam upaya mereka melaju ke perempat final Liga Europa 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Cegeka Arena, Jumat (13/3) dini hari WIB, tim berjuluk De Smurfen tersebut sukses menumbangkan wakil Jerman, SC Freiburg, dengan skor tipis 1-0.
Pertandingan berjalan sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Tim tamu, Freiburg, sebenarnya sempat mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-8. Penyerang mereka, Johan Manzambi, berhasil menggetarkan jala gawang Genk yang dikawal Tobias Lawal. Namun, selebrasi tim asuhan Julian Schuster tidak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut karena Manzambi sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan.
Tersentak oleh ancaman tersebut, Genk mulai meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-24. Melalui skema serangan yang rapi, Zakaria El Ouahdi melepaskan tembakan akurat yang gagal dibendung oleh kiper Freiburg, Noah Atubolu. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum.
Di babak kedua, Freiburg mencoba mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan. Namun, solidnya lini pertahanan Genk yang dikomandoi oleh Matte Smets membuat setiap upaya tim tamu kandas. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Genk.
|Aspek
|KRC Genk
|SC Freiburg
|Skor Akhir
|1
|0
|Penguasaan Bola
|52%
|48%
|Tembakan (On Target)
|12 (5)
|9 (3)
Informasi Pertandingan: Leg kedua akan dilangsungkan di Europa-Park Stadion, Jerman, pada pekan depan. Freiburg wajib menang dengan selisih dua gol untuk membalikkan keadaan.
Hasil ini membuat Genk hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di Jerman untuk memastikan tiket ke babak perempat final Liga Europa musim ini.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
