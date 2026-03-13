Genk vs Freiburg, Gol Tunggal Zakaria El Ouahdi Pastikan Kemenangan De Smurfen

Gelandang Genk Zakaria El Ouahdi melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Freiburg di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/JOHN THYS)

KRC Genk berhasil mengamankan modal berharga dalam upaya mereka melaju ke perempat final Liga Europa 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Cegeka Arena, Jumat (13/3) dini hari WIB, tim berjuluk De Smurfen tersebut sukses menumbangkan wakil Jerman, SC Freiburg, dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan berjalan sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Tim tamu, Freiburg, sebenarnya sempat mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-8. Penyerang mereka, Johan Manzambi, berhasil menggetarkan jala gawang Genk yang dikawal Tobias Lawal. Namun, selebrasi tim asuhan Julian Schuster tidak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut karena Manzambi sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan.

Tersentak oleh ancaman tersebut, Genk mulai meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-24. Melalui skema serangan yang rapi, Zakaria El Ouahdi melepaskan tembakan akurat yang gagal dibendung oleh kiper Freiburg, Noah Atubolu. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum.

Baca juga : Preview Liga Europa: Genk vs Freiburg, Pertarungan Sengit di Cegeka Arena

Di babak kedua, Freiburg mencoba mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan. Namun, solidnya lini pertahanan Genk yang dikomandoi oleh Matte Smets membuat setiap upaya tim tamu kandas. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Genk.

Statistik Kunci Genk vs Freiburg

Aspek KRC Genk SC Freiburg Skor Akhir 1 0 Penguasaan Bola 52% 48% Tembakan (On Target) 12 (5) 9 (3)

Timeline Pertandingan

Menit 8: Gol Johan Manzambi (Freiburg) dianulir karena offside .

Gol Johan Manzambi (Freiburg) dianulir karena . Menit 24: GOL! Zakaria El Ouahdi mencetak gol untuk Genk (Asis: Bryan Heynen).

GOL! Zakaria El Ouahdi mencetak gol untuk Genk (Asis: Bryan Heynen). Menit 65: Kartu Kuning - Matthias Ginter (Freiburg).

Kartu Kuning - Matthias Ginter (Freiburg). Menit 80: Pergantian Pemain - Grifo masuk menggantikan Beste (Freiburg).

Informasi Pertandingan: Leg kedua akan dilangsungkan di Europa-Park Stadion, Jerman, pada pekan depan. Freiburg wajib menang dengan selisih dua gol untuk membalikkan keadaan.

Hasil ini membuat Genk hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di Jerman untuk memastikan tiket ke babak perempat final Liga Europa musim ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.