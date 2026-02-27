Genk vs Dinamo Zagreb, Dramatis, De Smurfen Melaju ke 16 Besar Liga Europa Lewat Perpanjangan Waktu

Pemain Genk Daan Heymans melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Dinamo Zagreb di laga leg kedua playoff Liga Europa.(X @KRCGenkofficial)

GENK memastikan diri melangkah ke babak 16 besar Liga Europa 2026 setelah melewati laga penuh drama melawan raksasa Kroasia, Dinamo Zagreb, Jumat (27/2) dini hari WIB.

Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi klub Belgia tersebut, yang akhirnya kembali mencicipi babak 16 besar kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir.

Meski laga di markas Genk berakhir imbang 3-3 setelah melalui babak perpanjangan waktu, De Smurfen berhak lolos berkat keunggulan agregat 6-4. Genk sebelumnya telah mengantongi modal berharga kemenangan 3-1 pada leg pertama.

Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi dari tim tamu. Dinamo Zagreb, yang tertinggal defisit dua gol, tampil agresif sejak menit awal.

Peluang demi peluang diciptakan melalui Miha Zajc dan Mounsef Bakrar, namun pertahanan Genk masih cukup solid.

Kebuntuan akhirnya pecah tepat di penghujung babak pertama. Memanfaatkan blunder fatal kiper Genk, Tobias Lawal, yang salah melepaskan umpan di dalam kotak penalti, Mounsef Bakrar dengan tenang menceploskan bola untuk membawa Zagreb unggul 1-0 di menit kedua masa injury time.

Memasuki babak kedua, Genk merespons dengan cepat. Pada menit ke-51, Yira Sor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan matang dari Bryan Heynen.

Namun, kegembiraan publik tuan rumah tak bertahan lama. Junya Ito melakukan pelanggaran terhadap Gabriel Vidovic di kotak terlarang, yang berbuah penalti bagi tim tamu. Luka Stojkovic yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Drama mencapai puncaknya pada menit ke-75 ketika Luka Stojkovic mencetak gol keduanya melalui sepakan jarak jauh spektakuler dari jarak 25 yard. Gol tersebut mengubah agregat menjadi imbang 4-4 dan memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Di babak tambahan, intensitas pertandingan meningkat. Genk kembali memimpin agregat melalui aksi Junya Ito yang berhasil menyontek bola melewati Dominik Livakovic di menit 100.

Nasib buruk menimpa Dinamo Zagreb ketika pahlawan mereka, Luka Stojkovic, justru menerima kartu merah langsung setelah VAR menangkap aksinya menampar Matte Smets.

Unggul jumlah pemain, Genk akhirnya mengunci kemenangan di menit ke-114. Daan Heymans, yang dinobatkan sebagai Man of the Match, mencetak gol penutup sekaligus gol keempatnya di Liga Europa musim ini.

Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, memastikan Genk tetap melaju meski harus berdarah-darah di kandang sendiri. (Z-1)