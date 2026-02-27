Viktoria Plzen vs Panathinaikos, Menang Adu Penalti, Trifýlli Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Para pemain Panathinaikos melakukan selebrasi usai menang adu penalti di laga leg kedua playoff Liga Europa kontra Viktoria Plzen.(AFP/Michal Cizek)

PERTARUNGAN sengit tersaji di Doosan Arena saat tuan rumah Viktoria Plzen menjamu raksasa Yunani, Panathinaikos, di laga leg kedua play-off Liga Europa, Jumat (27/2) dini hari WIB. Lewat adu penalti, Panathinaikos menyegel tiket ke babak 16 besar Liga Europa.

Setelah bermain imbang 2-2 di laga leg pertama, kedua tim kembali menunjukkan determinasi tinggi yang memaksa laga berlanjut hingga babak tambahan waktu dan adu penalti.

Sejak peluit pertama dibunyikan, Panathinaikos langsung mengambil inisiatif serangan. Trifýlli yang tampil percaya diri berhasil memecah kebuntuan saat laga baru berlangsung sembilan menit melalui aksi Tetteh.

Memanfaatkan tekanan tinggi yang diterapkan timnya, Tetteh melepaskan tembakan akurat yang menaklukkan penjaga gawang tuan rumah. Gol tersebut membawa Panathinaikos unggul 1-0 sekaligus memimpin agregat sementara dengan skor 3-2.

Tertinggal di hadapan pendukung sendiri, Viktoria Plzen mencoba bangkit. Namun, kokohnya pertahanan Panathinaikos di babak pertama membuat serangan tuan rumah sering kali kandas sebelum memasuki area penalti. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Viktoria Plzen meningkatkan intensitas permainan. Sorak-sorai ribuan pendukung di Doosan Arena akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-62.

Spacil muncul sebagai pahlawan setelah berhasil memanfaatkan celah di lini belakang tim tamu. Tendangan kerasnya bersarang ke gawang Panathinaikos, mengubah skor menjadi 1-1 dan menyeimbangkan agregat menjadi 3-3.

Pertandingan semakin memanas di sisa waktu normal. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya lini belakang membuat tidak ada gol tambahan hingga 90 menit berakhir. Laga pun harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu (extra time).

Drama terjadi di paruh kedua extra time, tepatnya pada menit ke-109. Panathinaikos harus bermain dengan sepuluh orang setelah Javi Hernandez menerima kartu merah dari wasit Donatas Rumšas.

Meski unggul jumlah pemain di sepuluh menit terakhir, Viktoria Plzen gagal memanfaatkan momentum tersebut untuk mengunci kemenangan.

Hingga 120 menit berakhir, skor tetap tidak berubah. Nasib kedua tim untuk melaju ke babak 16 besar pun harus ditentukan melalui drama adu penalti yang penuh tekanan.

Di babak adu penalti, algojo pertama masing-masing klub, Amar Memic dari Vitkoria Plzen dan Davide Calabria dari Panathinaikos gagal menjalanan tugas mereka.

Setelah dua penendang penaltin dari masing-masing klub sukses menjalankan tugas mereka, eksekutor Viktoria Plzen, Cheick Souare, gagal.

Setelahnya dua penendang penalti Panathianikos sukses menjalankan tugas mereka dan mengantarkan klub Liga Yunani itu ke babak 16 besar Liga Europa. (Z-1)