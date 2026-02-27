RANGKAIAN babak playoff knockout Liga Europa 2025/2026 telah tuntas pada Jumat (27/2/2026) dini hari WIB. Sebanyak 16 tim kini telah memastikan tempat di fase gugur utama, siap memperebutkan tiket menuju final di Stadion Beşiktaş, Istanbul.

8 Tim Lolos Otomatis (Unggulan Fase Liga)

Berdasarkan format baru kompetisi, delapan tim teratas dari klasemen fase liga berhak mendapatkan tempat langsung di babak 16 besar tanpa harus melewati playoff.

Olympique Lyon (Prancis): Pemuncak klasemen fase liga dengan rekor gol yang impresif.

Pemuncak klasemen fase liga dengan rekor gol yang impresif. Aston Villa (Inggris): Tim asuhan Unai Emery yang tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa.

Tim asuhan Unai Emery yang tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. Midtjylland (Denmark): Tim kuda hitam yang sukses menembus posisi tiga besar klasemen.

Tim kuda hitam yang sukses menembus posisi tiga besar klasemen. Real Betis (Spanyol): Membawa gaya main khas Spanyol yang dominan dalam penguasaan bola.

Membawa gaya main khas Spanyol yang dominan dalam penguasaan bola. FC Porto (Portugal): Veteran kompetisi Eropa yang selalu menjadi lawan tangguh.

Veteran kompetisi Eropa yang selalu menjadi lawan tangguh. Braga (Portugal): Menunjukkan kekuatan sepak bola Portugal yang merata musim ini.

Menunjukkan kekuatan sepak bola Portugal yang merata musim ini. Freiburg (Jerman): Wakil Bundesliga yang mengandalkan kolektivitas tim.

Wakil Bundesliga yang mengandalkan kolektivitas tim. AS Roma (Italia): Raksasa Italia yang berambisi mengulang sukses di kompetisi Eropa.

8 Tim Lolos via Jalur Playoff

Delapan tim berikut harus melalui perjuangan berat di babak playoff yang baru saja berakhir dini hari tadi:

Tim Lolos Lawan di Playoff Agregat Skor Lille OSC (Prancis) Red Star Belgrade 2-1 Nottingham Forest (Inggris) Fenerbahce 4-2 VfB Stuttgart (Jerman) Celtic FC 4-2 Bologna (Italia) Brann Menang tipis 1-0 Panathinaikos (Yunani) Viktoria Plzen 3-3 (Pen: 4-3) KRC Genk (Belgia) Dinamo Zagreb 6-4 (AET) Celta Vigo (Spanyol) PAOK 3-1 Ferencvaros (Hungaria) Ludogorets 3-2

Kapan Undian Babak 16 Besar Dilakukan?

Undian resmi babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 akan dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat (27/2/2026) sore waktu setempat atau malam hari WIB. Tim unggulan (Top 8) akan dipasangkan dengan tim pemenang jalur playoff.

Informasi Pertandingan: Babak 16 besar akan menggunakan format dua leg. Leg pertama akan dimainkan pada 12 Maret 2026, dan leg kedua pada 19 Maret 2026.