RANGKAIAN babak playoff knockout Liga Europa 2025/2026 telah tuntas pada Jumat (27/2/2026) dini hari WIB. Sebanyak 16 tim kini telah memastikan tempat di fase gugur utama, siap memperebutkan tiket menuju final di Stadion Beşiktaş, Istanbul.
8 Tim Lolos Otomatis (Unggulan Fase Liga)
Berdasarkan format baru kompetisi, delapan tim teratas dari klasemen fase liga berhak mendapatkan tempat langsung di babak 16 besar tanpa harus melewati playoff.
- Olympique Lyon (Prancis): Pemuncak klasemen fase liga dengan rekor gol yang impresif.
- Aston Villa (Inggris): Tim asuhan Unai Emery yang tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa.
- Midtjylland (Denmark): Tim kuda hitam yang sukses menembus posisi tiga besar klasemen.
- Real Betis (Spanyol): Membawa gaya main khas Spanyol yang dominan dalam penguasaan bola.
- FC Porto (Portugal): Veteran kompetisi Eropa yang selalu menjadi lawan tangguh.
- Braga (Portugal): Menunjukkan kekuatan sepak bola Portugal yang merata musim ini.
- Freiburg (Jerman): Wakil Bundesliga yang mengandalkan kolektivitas tim.
- AS Roma (Italia): Raksasa Italia yang berambisi mengulang sukses di kompetisi Eropa.
8 Tim Lolos via Jalur Playoff
Delapan tim berikut harus melalui perjuangan berat di babak playoff yang baru saja berakhir dini hari tadi:
|Tim Lolos
|Lawan di Playoff
|Agregat Skor
|Lille OSC (Prancis)
|Red Star Belgrade
|2-1
|Nottingham Forest (Inggris)
|Fenerbahce
|4-2
|VfB Stuttgart (Jerman)
|Celtic FC
|4-2
|Bologna (Italia)
|Brann
|Menang tipis 1-0
|Panathinaikos (Yunani)
|Viktoria Plzen
|3-3 (Pen: 4-3)
|KRC Genk (Belgia)
|Dinamo Zagreb
|6-4 (AET)
|Celta Vigo (Spanyol)
|PAOK
|3-1
|Ferencvaros (Hungaria)
|Ludogorets
|3-2
Kapan Undian Babak 16 Besar Dilakukan?
Undian resmi babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 akan dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat (27/2/2026) sore waktu setempat atau malam hari WIB. Tim unggulan (Top 8) akan dipasangkan dengan tim pemenang jalur playoff.