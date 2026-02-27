Celta Vigo vs PAOK, Gol Tunggal Williot Swedberg Pastikan Os Celestes Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Headline
CELTA Vigo berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah menundukkan wakil Yunani, PAOK, dengan skor tipis 1-0 pada laga leg kedua playoff, Jumat (26/2) dini hari WIB. Hasil ini membuat tim asuhan Claudio Giráldez unggul agregat 3-1.
Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Abanca-Balaídos, Os Celestes sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang setelah mengantongi kemenangan 2-1 pada leg pertama di Thessaloniki pekan lalu. Namun, dominasi tuan rumah tetap terlihat sejak awal laga meski kedua tim sempat bermain hati-hati di paruh pertama.
Pertandingan dimulai dengan tempo yang cenderung lambat. PAOK, yang membawa misi mencetak sejarah untuk meraih kemenangan perdana di tanah Spanyol setelah delapan percobaan sebelumnya gagal, tampil cukup disiplin di lini belakang. Sebaliknya, Celta Vigo juga tidak terlalu agresif dalam melakukan penetrasi.
Peluang emas pertama baru lahir mendekati menit ke-30. Melalui skema operan pendek yang rapi, kapten Celta Vigo Iago Aspas berhasil melepaskan diri di kotak penalti dan mengirimkan umpan tarik kepada Matias Vecino.
Sayangnya, sepakan Vecino dari tepi kotak penalti masih menyamping tipis dari gawang lawan. Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan tanpa satu pun tembakan tepat sasaran (shot on target) dari kedua belah tim.
Memasuki babak kedua, Celta Vigo meningkatkan intensitas serangan. Borja Iglesias hampir memecah kebuntuan empat menit setelah sepak mula babak kedua melalui sepakan melengkung setelah menerima umpan akurat Javi Rueda. Namun, kiper PAOK, Antonis Tsiftsis, masih mampu menepis bola keluar.
Kebuntuan akhirnya pecah tepat setelah melewati satu jam pertandingan. Berawal dari skema high press yang memaksa lini pertahanan PAOK melakukan kesalahan, bola jatuh ke penguasaan Borja Iglesias. Dengan sentuhan cerdik, Iglesias melepaskan umpan terobosan kepada Williot Swedberg yang langsung menceploskan bola ke pojok kanan bawah gawang PAOK di menit 63.
Gol tersebut praktis mematikan semangat juang tim tamu. Hingga sisa 15 menit terakhir pertandingan, PAOK bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan ke arah gawang di babak kedua. Celta Vigo pun menutup laga dengan kemenangan nyaman 1-0.
Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Celta Vigo yang kini telah memenangi enam pertemuan terakhir melawan tim asal Yunani di kompetisi Eropa.
Selain itu, Celta menjaga tradisi apik mereka yang selalu lolos dalam 10 dari 11 laga sistem gugur kompetisi Eropa setelah memenangi leg pertama.
Borja Iglesias dinobatkan sebagai Man of the Match berkat kontribusi assist dan pengaruhnya di lini depan sepanjang laga.
Di babak 16 besar nanti, Celta Vigo dijadwalkan akan menghadapi tantangan yang lebih berat, yakni antara raksasa Prancis, Lyon, atau wakil Inggris, Aston Villa. (Z-1)
Dengan berakhirnya babak playoff, sebanyak 16 tim telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Europa.
Meski laga di markas Genk berakhir imbang 3-3 setelah melalui babak perpanjangan waktu, De Smurfen berhak lolos berkat keunggulan agregat 6-4 atas Dinamo Zagreb.
Nottingham Forest berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Europa meski harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Fenerbahce di laga leg kedua babak play-off.
Gol tunggal dari Joao Mario di Stadion Renato Dall'Ara tersebut sekaligus membawa Bologna unggul agregat 2-0 atas Brann di laga playoff Liga Europa.
Setelah bermain imbang 2-2 di laga leg pertama, Viktoria Plzen dan Panathinaikos menunjukkan determinasi tinggi yang memaksa laga berlanjut hingga babak tambahan waktu dan adu penalti.
