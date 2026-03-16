Real Betis vs Celta Vigo, Gol Perdana Hector Bellerin Selamatkan Muka Los Verdiblancos

Penyerang Real Betis Hector Bellerin (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Celta Vigo di laga La Liga.(AFP/CRISTINA QUICLER)

REAL Betis gagal memetik poin penuh setelah ditahan imbang 1-1 oleh Celta Vigo dalam laga pekan ke-28 La Liga 2025/2026 di Stadion La Cartuja, Minggu (15/3) malam WIB. Sempat tertinggal lebih dulu, Betis terselamatkan berkat gol perdana Hector Bellerin.

Pertandingan baru berjalan empat menit ketika Celta Vigo mengejutkan tuan rumah. Berawal dari tekanan tinggi, Ferran Jutgla berhasil merebut bola dan melepaskan tendangan jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Alvaro Valles. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki interval kedua, Real Betis meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-49. Aitor Ruibal melepaskan umpan terobosan akurat yang diselesaikan dengan dingin oleh Hector Bellerin untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Meskipun Betis mendominasi dengan total 19 tembakan, penampilan gemilang kiper Celta, Ionut Radu, yang mencatatkan lima penyelamatan penting, membuat skor tetap sama kuat. Celta sempat mengira mereka memenangkan laga saat Borja Iglesias membobol gawang mantan timnya di menit ke-82, namun hakim garis telah lebih dulu mengangkat bendera tanda offside.

Susunan Pemain

Real Betis (4-3-3): Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo (Valentin Gomez 67'); Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira 87'); Aitor Ruibal, Juan Hernandez (Cedric Bakambu 80'), Ez Abde (Antony 67').

Celta Vigo (3-4-3): Ionut Radu; Alvaro Nunez (Javi Rodriguez 58'), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Fer Lopez (Ilaix Moriba 58'), Oscar Mingueza; Pablo Duran (Jones 79'), Ferran Jutgla (Borja Iglesias 66'), Hugo Alvarez (Williot Swedberg 66').

Statistik Pertandingan

Kategori Real Betis Celta Vigo Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 19 7 Tembakan Tepat Sasaran 6 2 Kartu Kuning 2 3

Dengan hasil imbang ini, Real Betis tetap tertahan di posisi ke-5 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 44 poin, unggul tiga angka dari Celta Vigo yang berada tepat di bawahnya.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.