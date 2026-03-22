Preview La Liga: Athletic Bilbao vs Real Betis, Misi Bangkit Los Leones di San Mames

Laga La Liga antara Athletic Bilbao dan Real Betis(chatgpt)

STADION San Mames akan menjadi saksi duel panas antara Athletic Bilbao dan Real Betis dalam lanjutan pekan ke-29 La Liga musim 2025/2026, Senin (23/3/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi pertaruhan harga diri bagi tuan rumah yang tengah mengalami krisis gol.

Athletic Bilbao, yang dijuluki Los Leones, datang ke laga ini dengan beban berat. Tim asuhan Ernesto Valverde gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kekalahan beruntun dari Barcelona dan Girona membuat posisi mereka tertahan di papan tengah klasemen sementara.

Di sisi lain, Real Betis sedang menikmati momentum positif. Meski kelelahan usai berlaga di Liga Europa, kemenangan telak atas Panathinaikos membuktikan bahwa lini depan Los Verdiblancos sangat mematikan jika diberi ruang. Manuel Pellegrini diprediksi akan tetap mengandalkan kreativitas Giovani Lo Celso untuk membongkar pertahanan rapat Bilbao.

Data dan Fakta Pertandingan

Pertandingan Athletic Bilbao vs Real Betis Kompetisi La Liga Spanyol (Pekan 29) Waktu Senin, 23 Maret 2026, 00.30 WIB Stadion San Mames, Bilbao

Kondisi Skuad

Athletic Bilbao dipastikan bisa menurunkan kekuatan terbaiknya di lini depan, termasuk Nico Williams yang diharapkan kembali ke performa puncaknya. Namun, mereka harus waspada terhadap kedisiplinan pemain, mengingat Aitor Paredes dan Oihan Sancet berada dalam ancaman akumulasi kartu.

Real Betis kemungkinan besar melakukan rotasi kecil untuk menjaga kebugaran pemain. Vitor Roque diprediksi akan menjadi ujung tombak utama, didukung oleh pergerakan lincah Ez Abde dari sisi sayap.

Head-to-Head 5 Pertemuan Terakhir

31/08/2025: Real Betis 1-2 Athletic Bilbao

02/02/2025: Real Betis 2-2 Athletic Bilbao

03/11/2024: Athletic Bilbao 1-1 Real Betis

25/02/2024: Real Betis 3-1 Athletic Bilbao

27/08/2023: Athletic Bilbao 4-2 Real Betis

Secara statistik, duel kedua tim selalu menyajikan tontonan menarik dengan intensitas tinggi. Dalam lima pertemuan terakhir, kedua tim selalu berhasil membobol gawang lawan masing-masing. Dengan kondisi Bilbao yang butuh kemenangan dan Betis yang ingin menjaga posisi di zona Eropa, hasil imbang menjadi prediksi yang paling realistis bagi kedua tim.

Prediksi Media Indonesia: Athletic Bilbao 1-1 Real Betis

