Preview La Liga: Sevilla vs Valencia: Pertarungan Hidup Mati di Ramon Sanchez Pizjuan

Laga La Liga antara Sevilla dan Valencia(chatgpt)

DUEL dua raksasa tidur Spanyol akan tersaji di pekan ke-29 La Liga 2025/2026 saat Sevilla menjamu Valencia. Pertandingan ini bukan lagi soal perebutan tiket Eropa, melainkan perjuangan untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Sevilla, saat ini, duduk di peringkat ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul lima poin dari zona degradasi. Kekalahan 2-5 dari Barcelona pekan lalu mengekspos rapuhnya lini belakang mereka yang kini menyandang status pertahanan terburuk di liga.

Valencia berada tepat satu tingkat di atas Sevilla (peringkat 14) dengan 32 poin. Kekalahan dari Real Oviedo di laga terakhir memutus momentum kebangkitan yang sempat dibangun Carlos Corberán. Masalah utama Valencia adalah produktivitas gol saat bermain tandang yang sangat rendah.

Informasi Pertandingan Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026 Wasit: Akan diumumkan

Statistik Head to Head (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor 07/12/2025 Valencia vs Sevilla 1-1 11/04/2025 Valencia vs Sevilla 1-0 11/01/2025 Sevilla vs Valencia 0-0

Prediksi Lineup

Sevilla (4-2-3-1)

Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Sow, Agoume; Juanlu, Alexis Sanchez, Oso; Akor Adams.

Valencia (4-4-2)

Dimitrievski; Saravia, Nuñez, Cömert, Gaya; Ramazani, Rodriguez, Ugrinic, Danjuma; Guerra, Sadiq.

Analisis Peluang

Sevilla memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, namun absennya Matias Almeyda di pinggir lapangan akibat sanksi menjadi kendala non-teknis. Valencia, meski unggul dalam rekor pertemuan terakhir, harus mampu mengatasi "alergi" gol mereka di laga tandang jika ingin mencuri poin dari Andalusia.

Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat dengan tensi tinggi. Hasil imbang menjadi skor yang paling realistis mengingat kedua tim cenderung bermain hati-hati untuk menghindari kekalahan yang bisa menjerumuskan mereka lebih dalam ke zona merah.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.