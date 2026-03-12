Preview La Liga: Alaves vs Villarreal, Misi El Glorioso Menjauh dari Zona Merah

Headline
PEKAN ke-28 La Liga 2025/2026 akan menyuguhkan duel menarik antara Deportivo Alaves yang sedang berjuang di papan bawah melawan Villarreal yang berambisi mengunci posisi empat besar. Pertandingan akan digelar pada Sabtu (14/3) dini hari WIB di Estadio de Mendizorroza markas angker bagi tim tamu namun kini sedang goyah bagi tuan rumah.
Quique Sanchez Flores menghadapi tantangan besar dalam laga keduanya sebagai pelatih Alaves. Kekalahan dari Valencia menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka sangat rapuh, terutama saat memasuki fase akhir pertandingan. Absennya Ander Guevara dan Jon Pacheco akibat suspensi memaksa Quique melakukan rotasi di sektor krusial.
Villarreal asuhan Marcelino datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meski kehilangan beberapa pemain seperti Juan Foyth dan Logan Costa karena cedera, kedalaman skuat mereka tetap mumpuni. Nicolas Pepe dan Georges Mikautadze diprediksi akan menjadi ancaman nyata bagi lini belakang Alaves yang tidak lengkap.
|Waktu & Tempat
|Sabtu, 14 Maret 2026 | Estadio de Mendizorroza
|Posisi Klasemen
|Alaves (16) vs Villarreal (4)
|Wasit
|TBA (VAR In Use)
|Pertemuan Terakhir
|Villarreal 3-1 Alaves (Januari 2026)
Villarreal diunggulkan mengingat performa stabil mereka musim ini. Namun, Alaves yang bermain di depan pendukung sendiri akan tampil habis-habisan demi menjauh dari kejaran Elche dan Mallorca di zona merah.
Prediksi Media Indonesia: Alaves 1-2 Villarreal.
