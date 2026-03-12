Preview La Liga: Alaves vs Villarreal, Misi El Glorioso Menjauh dari Zona Merah

Laga La Liga antara Alaves dan Villarreal(chatgpt)

PEKAN ke-28 La Liga 2025/2026 akan menyuguhkan duel menarik antara Deportivo Alaves yang sedang berjuang di papan bawah melawan Villarreal yang berambisi mengunci posisi empat besar. Pertandingan akan digelar pada Sabtu (14/3) dini hari WIB di Estadio de Mendizorroza markas angker bagi tim tamu namun kini sedang goyah bagi tuan rumah.

Analisis Kekuatan: Alaves dalam Tekanan

Quique Sanchez Flores menghadapi tantangan besar dalam laga keduanya sebagai pelatih Alaves. Kekalahan dari Valencia menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka sangat rapuh, terutama saat memasuki fase akhir pertandingan. Absennya Ander Guevara dan Jon Pacheco akibat suspensi memaksa Quique melakukan rotasi di sektor krusial.

Analisis Kekuatan: Villarreal yang Konsisten

Villarreal asuhan Marcelino datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meski kehilangan beberapa pemain seperti Juan Foyth dan Logan Costa karena cedera, kedalaman skuat mereka tetap mumpuni. Nicolas Pepe dan Georges Mikautadze diprediksi akan menjadi ancaman nyata bagi lini belakang Alaves yang tidak lengkap.

Data Fakta Pertandingan Waktu & Tempat Sabtu, 14 Maret 2026 | Estadio de Mendizorroza Posisi Klasemen Alaves (16) vs Villarreal (4) Wasit TBA (VAR In Use) Pertemuan Terakhir Villarreal 3-1 Alaves (Januari 2026)

Prediksi Skor

Villarreal diunggulkan mengingat performa stabil mereka musim ini. Namun, Alaves yang bermain di depan pendukung sendiri akan tampil habis-habisan demi menjauh dari kejaran Elche dan Mallorca di zona merah.

Prediksi Media Indonesia: Alaves 1-2 Villarreal.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.