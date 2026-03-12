Preview Bundesliga: Borussia Moenchengladbach vs St Pauli, Misi Tuan Rumah Tembus Zona Aman

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadion BORUSSIA-PARK saat tuan rumah Borussia Moenchengladbach menjamu FC St. Pauli dalam lanjutan Matchday 26 Bundesliga musim 2025/2026, Sabtu (14/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah berupaya menjauh dari kejaran zona degradasi.
Moenchengladbach saat ini tertahan di peringkat ke-12 klasemen dengan 25 poin. Performa skuat asuhan Eugen Polanski sedang tidak stabil setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan laga terakhir di liga.
Kekalahan 1-4 dari Bayern Muenchen, pekan lalu, menunjukkan adanya lubang besar di lini belakang yang harus segera ditambal jika tidak ingin dipermalukan di depan pendukung sendiri.
Sebaliknya, St. Pauli yang berada di posisi ke-16 dengan 24 poin justru tengah menunjukkan tren positif. Tim asal Hamburg ini tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Meski sempat kalah 0-4 pada pertemuan pertama musim ini, St. Pauli berhasil membalasnya dengan menyingkirkan Gladbach dari DFB Pokal pada Desember lalu dengan skor 2-1.
Gladbach akan sangat bergantung pada ketajaman Haris Tabakovic. Penyerang internasional Bosnia ini telah mencetak 11 gol dan menjadi salah satu top skor liga musim ini. Dukungan kreativitas dari Florian Neuhaus di lini tengah akan menjadi kunci untuk menyuplai bola ke lini depan.
Di kubu tamu, Alexander Blessin kemungkinan besar akan mengandalkan kolektivitas tim. Jackson Irvine tetap menjadi roh permainan di lini tengah, sementara Danel Sinani diharapkan bisa memanfaatkan celah di pertahanan Gladbach melalui skema serangan balik cepat.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Kompetisi
|Bundesliga Jerman (Matchday 26)
|Lokasi
|BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach
|Waktu
|Jumat, 13 Maret 2026
|Wasit
|Akan Diumumkan
Moritz Nicolas; Philipp Sander, Nico Elvedi, Kevin Diks; Joseph Scally, Florian Neuhaus, Kevin Stöger, Lukas Ullrich; Franck Honorat, Wael Mohya; Haris Tabakovic.
Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith, Tomoya Ando; Arkadiusz Pyrka, Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Lars Ritzka; Joel Chima Fujita, Mathias Pereira Lage; Danel Sinani.
Catatan Statistik: Gladbach hanya menang sekali dalam 10 pertandingan terakhir yang dimainkan pada hari Jumat di Bundesliga. Namun, mereka memiliki rekor kandang yang cukup baik dengan mencatatkan lima clean sheet musim ini di BORUSSIA-PARK.
Laga ini diprediksi akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi mengingat kedua tim hanya terpaut satu poin. Gladbach diuntungkan dengan status tuan rumah, namun St. Pauli memiliki momentum yang lebih baik. Hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tuan rumah menjadi prediksi yang paling masuk akal dalam duel "enam poin" ini.
