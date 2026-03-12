Laga Serie A antara Torino dan Parma(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-29 Serie A 2025/2026 saat Torino menjamu Parma di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu (14/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi sorotan utama karena kehadiran pelatih anyar Torino, Roberto D'Aversa, yang harus memimpin timnya melawan klub yang pernah ia bawa promosi beruntun ke kasta tertinggi.

Torino, saat ini, tengah berjuang keluar dari tren negatif. Berada di posisi ke-15 klasemen dengan 30 poin, tim berjuluk Il Toro ini hanya mampu memetik satu kemenangan dari lima laga terakhir.

Kekalahan 1-2 dari Napoli di pekan sebelumnya semakin menegaskan rapuhnya lini pertahanan mereka yang telah kebobolan setidaknya dua gol dalam delapan dari sepuluh pertandingan liga terakhir.

Di sisi lain, Parma datang dengan kepercayaan diri tinggi. I Gialloblu tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka (3 menang, 2 imbang).

Meskipun menyandang status sebagai tim dengan produktivitas gol terendah di liga (20 gol), pertahanan disiplin di bawah asuhan Fabio Pecchia menjadi kunci keberhasilan mereka bertengger di posisi ke-12 dengan 34 poin.

Reuni Emosional Roberto D'Aversa

Fokus utama laga ini tertuju pada bangku cadangan Torino. D'Aversa, yang baru saja menggantikan Marco Baroni, memiliki sejarah panjang bersama Parma. Menghadapi mantan klubnya dalam kondisi tertekan tentu menjadi ujian berat bagi sang pelatih untuk membuktikan bahwa ia mampu membawa Torino menjauh dari zona degradasi.

Ketajaman Lini Depan vs Tembok Tebal

Torino akan mengandalkan duet Giovanni Simeone dan Duvan Zapata untuk membongkar pertahanan Parma yang dikawal oleh kiper muda Edoardo Corvi.

Corvi tampil impresif dengan hanya kebobolan dua gol dalam lima laga terakhir. Sementara itu, Parma akan berharap pada Mateo Pellegrino untuk kembali menemukan ketajamannya setelah striker jangkung tersebut sempat mencetak dua gol ke gawang Torino pada pertemuan tahun lalu.

Lokasi Pertandingan: Stadio Olimpico Grande Torino, Turin.

Statistik Kunci Torino vs Parma Statistik Torino Parma Posisi Klasemen 15 12 Poin 30 34 5 Laga Terakhir K-M-K-K-K S-M-M-M-S Gol Dicetak 28 20 Kebobolan 49 32

Prediksi Susunan Pemain

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata.

Pelatih: Roberto D'Aversa.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Troilo, Circati, Valenti; Del Prato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

Pelatih: Fabio Pecchia.

Mampukah Roberto D'Aversa memberikan kekalahan pertama bagi Parma dalam enam laga terakhir sekaligus menyelamatkan posisi Torino di klasemen?

