Preview Fiorentina vs Parma: Misi Bangkit La Viola di Tengah Ancaman Degradasi

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadio Artemio Franchi saat Fiorentina menjamu Parma dalam laga pekan ke-28 Serie A 2025/2026, Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi pelatih Paolo Vanoli untuk membawa La Viola menjauh dari ancaman degradasi.
Fiorentina memasuki laga ini dengan bayang-bayang kekalahan menyakitkan 0-3 dari Udinese. Berada di posisi ke-16 dengan 24 poin, Fiorentina hanya terpaut tipis dari zona degradasi. Masalah utama mereka adalah konsentrasi di menit-menit akhir. Statistik menunjukkan bahwa La Viola telah kehilangan sembilan poin musim ini akibat kebobolan setelah menit ke-75.
Kembalinya Dodô di sisi kanan pertahanan memberikan angin segar, namun absennya Fabiano Parisi karena suspensi menjadi lubang baru. Di lini depan, Moise Kean yang telah mengoleksi 8 gol diharapkan fit tepat waktu untuk memimpin serangan bersama Albert Gudmundsson.
Berbeda dengan tuan rumah, Parma datang dengan modal empat laga tak terkalahkan. Tim asuhan Carlos Cuesta ini tampil luar biasa saat bermain di luar kandang, mencatatkan kemenangan di markas tim besar seperti AC Milan. Mateo Pellegrino akan tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Fiorentina yang sering ceroboh.
|Fiorentina (4-3-3)
|Parma (4-2-3-1)
|David de Gea (GK)
|Edoardo Corvi (GK)
|Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens
|Del Prato, Troilo, Circati, Valeri
|Fagioli, Mandragora, Brescianini
|Mandela Keita, Adrian Bernabe
|Harrison, Kean, Gudmundsson
|Strefezza, Ordonez, Pellegrino
Melihat performa terkini, Parma sedikit lebih diunggulkan untuk mencuri poin. Namun, Fiorentina memiliki catatan kandang yang cukup solid di awal tahun 2026. Hasil imbang dengan skor ketat diprediksi akan menjadi hasil akhir yang adil.
Prediksi Skor: Fiorentina 1-1 Parma
