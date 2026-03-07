Preview Fiorentina vs Parma: Misi Bangkit La Viola di Tengah Ancaman Degradasi

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
08/3/2026 11:15
Fiorentina vs Parma(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadio Artemio Franchi saat Fiorentina menjamu Parma dalam laga pekan ke-28 Serie A 2025/2026, Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi pelatih Paolo Vanoli untuk membawa La Viola menjauh dari ancaman degradasi.

Kondisi Tim: Fiorentina Butuh Konsistensi

Fiorentina memasuki laga ini dengan bayang-bayang kekalahan menyakitkan 0-3 dari Udinese. Berada di posisi ke-16 dengan 24 poin, Fiorentina hanya terpaut tipis dari zona degradasi. Masalah utama mereka adalah konsentrasi di menit-menit akhir. Statistik menunjukkan bahwa La Viola telah kehilangan sembilan poin musim ini akibat kebobolan setelah menit ke-75.

Kembalinya Dodô di sisi kanan pertahanan memberikan angin segar, namun absennya Fabiano Parisi karena suspensi menjadi lubang baru. Di lini depan, Moise Kean yang telah mengoleksi 8 gol diharapkan fit tepat waktu untuk memimpin serangan bersama Albert Gudmundsson.

Baca juga : Fiorentina Rampungkan Transfer Simon Sohm dari Parma

Parma: Tren Positif di Laga Tandang

Berbeda dengan tuan rumah, Parma datang dengan modal empat laga tak terkalahkan. Tim asuhan Carlos Cuesta ini tampil luar biasa saat bermain di luar kandang, mencatatkan kemenangan di markas tim besar seperti AC Milan. Mateo Pellegrino akan tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Fiorentina yang sering ceroboh.

Statistik Menarik Fiorentina vs Parma

  • Parma tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Fiorentina di semua kompetisi.
  • Fiorentina mencatatkan 18 kali Both Teams to Score (BTTS) musim ini, tertinggi di Serie A.       
  • Parma mencetak 35% gol mereka di 15 menit terakhir pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain

                                                                                                                                                                                                                       

Fiorentina (4-3-3) Parma (4-2-3-1)
David de Gea (GK) Edoardo Corvi (GK)
Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens Del Prato, Troilo, Circati, Valeri
Fagioli, Mandragora, Brescianini Mandela Keita, Adrian Bernabe
Harrison, Kean, Gudmundsson Strefezza, Ordonez, Pellegrino

Prediksi Skor

Melihat performa terkini, Parma sedikit lebih diunggulkan untuk mencuri poin. Namun, Fiorentina memiliki catatan kandang yang cukup solid di awal tahun 2026. Hasil imbang dengan skor ketat diprediksi akan menjadi hasil akhir yang adil.

Baca juga : Hancurkan Fiorentina, Kosta Runjaic Puji Kedisiplinan dan Karakter Skuad Udinese

Prediksi Skor: Fiorentina 1-1 Parma

PENAFIAN

 

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Thalatie Yani
