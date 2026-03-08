Juventus vs Pisa 4-0, Spalletti Sebut Kenan Yildiz Butuh Striker Nomor 9

Luciano Spalletti beri sinyal terkait masa depan Jonathan David di Juventus usai libas Pisa 4-0. (Juventus)

PELATIH Juventus, Luciano Spalletti, mengirimkan pesan tersirat kepada manajemen klub mengenai komposisi lini serang timnya. Meski Bianconeri baru saja memutus tren negatif dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa, Minggu (8/3), Spalletti menegaskan Kenan Yildiz membutuhkan pendamping striker murni nomor 9 untuk tampil lebih maksimal.

Kemenangan perdana di Serie A sejak 1 Februari ini dipastikan lewat gol-gol Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Kenan Yildiz, dan Jeremie Boga. Menariknya, seluruh gol tersebut tercipta di babak kedua setelah Spalletti melakukan perubahan taktik dengan menarik keluar Jonathan David dan Federico Gatti.

Perubahan Taktik dan Peran Kenan Yildiz

Pada laga tersebut, Yildiz sempat digeser menjadi False 9 dan berhasil mencetak gol. Namun, Spalletti menilai peran tersebut sebenarnya tidak ideal bagi talenta muda asal Turki itu. Sang pelatih pun kembali menyinggung permintaannya pada bursa transfer Januari lalu yang belum terpenuhi.

"Seorang penyerang tengah perlu memiliki dampak fisik atau kualitas teknis yang hebat. Tidak banyak ruang melawan tim seperti Pisa, jadi Anda harus mampu menempatkan operan dengan tepat. Kami menunjukkan bahwa kami memiliki situasi untuk menyebabkan masalah. Menjadi lebih sulit bagi Yildiz bermain seperti ini, karena itu bukan karakteristiknya. Dia tidak nyaman bermain dengan membelakangi gawang," ujar Spalletti kepada DAZN Italia.

Pesan Spalletti kian tajam saat berbicara kepada Sky Sport Italia. Ia secara terbuka menyebutkan bahwa karakteristik Jonathan David maupun Lois Openda belum memenuhi ekspektasinya untuk peran penyerang lubang yang mendampingi Yildiz.

"Yildiz akan tampil lebih baik lagi jika dia memiliki pemain Nomor 9 di dekatnya," tegas Spalletti.

Menanti Kembalinya Dusan Vlahovic

Keinginan Spalletti untuk mendatangkan ujung tombak baru seperti Randal Kolo-Muani atau Youssef En-Nesyri pada Januari lalu memang gagal terwujud. Namun, harapan muncul seiring kembalinya Dusan Vlahovic yang sudah mulai berlatih setelah absen sejak November 2025 akibat cedera adduktor.

Vlahovic dinilai memiliki profil fisik yang dibutuhkan Spalletti, berbeda dengan Jonathan David yang kini santer dikabarkan bakal kembali masuk dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas mendatang. Kembalinya striker Serbia tersebut diprediksi akan menjadi kunci bagi Juventus untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Kenan Yildiz di sisa musim ini. (Football-Italia/Z-2)