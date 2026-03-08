Juventus vs Pisa: Juventus Hancurkan Pisa 4-0, Kado Ulang Tahun Luciano Spalletti

Juventus bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa. Gol Cambiaso, Thuram, Yildiz, dan Boga akhiri tren negatif Bianconeri di Serie A.(Juventus)

JUVENTUS akhirnya berhasil memutus tren negatif mereka di Serie A dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa, Minggu (8/3). Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Kenan Yildiz, dan Jeremie Boga masing-masing menyumbangkan satu gol dalam laga yang sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-67 bagi sang pelatih, Luciano Spalletti.

Sebelum kemenangan ini, Bianconeri tengah berada dalam masa sulit setelah hanya meraih dua poin dari empat laga terakhir di liga, ditambah tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia. Meski tampil tanpa Dusan Vlahovic dan Arek Milik yang masih dibekap cedera, Juventus berhasil menunjukkan dominasi mereka di babak kedua.

Kebuntuan di Babak Pertama

Laga di Allianz Stadium sempat dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Baru empat menit berjalan, sundulan tajam Stefano Moreo memaksa Mattia Perin melakukan penyelamatan gemilang. Pisa, yang kini berada di bawah asuhan Oscar Hiljemark, tampil disiplin dalam meredam serangan tuan rumah.

Baca juga : Juventus vs AS Roma 3-3: Pantang Menyerah, Luciano Spalletti Tegaskan Juventus ‘Hidup’ Demi Tiket Liga Champions

Juventus terus menekan melalui aksi Francisco Conceicao dan Jonathan David, namun pertahanan Pisa yang digalang Caracciolo tampil cukup solid. Jonathan David yang tampil mengecewakan akhirnya ditarik keluar saat jeda antarpeluru dan digantikan Jeremie Boga.

Pesta Gol Selepas Jeda

Masuknya Jeremie Boga memberikan dimensi baru bagi serangan Juventus. Kebuntuan akhirnya pecah melalui skema serangan dari sisi kanan. Conceicao melepaskan umpan kepada Kenan Yildiz yang kemudian mengirimkan crossing matang ke tiang jauh. Andrea Cambiaso yang berdiri bebas tanpa kawalan berhasil menanduk bola ke gawang kosong.

Juventus menggandakan keunggulan berkat kegigihan Weston McKennie dalam merebut bola di area pertahanan lawan. Bola jatuh ke kaki Manuel Locatelli yang melepaskan tendangan mendatar, meski membentur tiang, bola liar segera disambar oleh Khephren Thuram menjadi gol. Para pemain langsung berlari merayakan gol tersebut bersama Spalletti di pinggir lapangan.

Dominasi Si Nyonya Tua semakin tak terbendung. Kenan Yildiz mencatatkan namanya di papan skor lewat aksi individu menawan setelah menerima umpan Conceicao. Dengan sebuah gerak tipu, ia melepaskan tembakan keras ke pojok bawah gawang untuk mencetak gol pertamanya di Serie A sejak pertengahan Januari.

Pesta gol ditutup melalui aksi Jeremie Boga di penghujung laga. Menerima umpan terobosan cerdik dari Locatelli, Boga melewati kiper Nicolas dan menceploskan bola dari sudut sempit. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (Football-Italia/Z-2)