Klasemen Serie A: Juventus Mengejar Empat Besar, Milan Kokoh di Peringkat Dua

JUVENTUS menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk memaksakan hasil imbang 3-3 di markas AS Roma, Senin (2/3) WIB. Milan yang kini berada di posisi kedua klasemen Serie A memang sulit mengejar pemuncak Inter Milan karena tertinggal 10 poin. Namun target realistis mereka adalah finis di zona Liga Champions.
Gol penyeimbang Federico Gatti pada injury time memastikan Juve membawa pulang satu poin dari Stadion Olimpico. Hasil itu membuat Si Nyonya Tua tetap di peringkat keenam terpaut empat angka dari posisi keempat yang ditempati Roma.
Juve sempat berada di ambang kekalahan. Roma unggul 3-1 hingga menit ke-78 berkat gol Wesley Franca, Evan Ndicka, dan Donyell Malen di hadapan lebih dari 65 ribu pendukung tuan rumah.
Namun Juve merespons. Jeremie Boga memperkecil ketertinggalan lewat sepakan voli sebelum Gatti memanfaatkan situasi bola mati yang gagal diantisipasi lini belakang Roma untuk mencuri gol dramatis.
Gol tersebut menjadi suntikan moral penting bagi tim asuhan Luciano Spalletti. Mereka baru saja tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions setelah kalah agregat dari Galatasaray meski sempat bangkit dari defisit tiga gol hingga memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu.
“Harus dilihat bahwa kami tersingkir dari Liga Champions dengan cara seperti itu, setelah 120 menit bermain, dengan beban eliminasi, kesedihan, dan kekecewaan,” ujar Spalletti.
Di kubu Roma, hasil ini terasa pahit. Pasukan Gian Piero Gasperini sempat berada di jalur kemenangan yang bisa mengakhiri penantian delapan tahun tampil di Liga Champions. Malen bahkan mencetak gol keenamnya dalam tujuh laga sejak dipinjam dari Aston Villa.
Namun, Roma kembali gagal mengamankan kemenangan atas rival langsung dan kini mulai terancam. Como membuntuti di posisi kelima dengan selisih tiga poin, dan kedua tim akan saling berhadapan dua pekan mendatang.
“Jelas jika kami unggul tujuh poin dari Juve itu akan menjadi langkah besar. Tapi kami tetap kompetitif dan tidak boleh membiarkan hasil seperti ini memukul kami,” kata Gasperini.
“Satu-satunya cara mereka bisa mencetak gol adalah dari bola mati karena saya tidak melihat mereka menciptakan peluang dengan cara lain.”
Sementara itu, AC Milan semakin dekat dengan tiket Liga Champions usai menang 2-0 di kandang Cremonese. Dua gol tercipta pada menit-menit akhir melalui Strahinja Pavlovic dan Rafael Leao.
“Kami punya target besar yang harus dicapai dengan tim-tim di belakang terus mengumpulkan poin,” ujar pelatih Milan, Massimiliano Allegri.
“Ada Como, Atalanta masih akan bermain, Napoli menang, juga Roma dan Juventus. Kami hanya bisa melangkah satu per satu.”
Di laga lain, Atalanta takluk 1-2 dari Sassuolo yang bermain dengan 10 orang. Kekalahan itu membuat Atalanta tertahan di peringkat ketujuh, enam poin dari zona empat besar Klasemen Serie A, sekaligus menjadi kekalahan liga pertama mereka sejak pergantian tahun. (AFP/H-3)
