Preview Bologna vs Hellas Verona: Rossoblu Bidik Kemenangan Keenam Beruntun

Bologna vs Hellas Verona(MI/AI)

Bologna akan menjamu Hellas Verona di Stadio Renato Dall'Ara dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A 2025/2026 pada Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib yang bertolak belakang di klasemen sementara Liga Italia.

Analisis Pertandingan

Bologna sedang menikmati tren positif di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Rossoblu mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 1-0 atas Pisa pekan lalu. Saat ini, Bologna berada di peringkat ke-8 dan hanya terpaut delapan poin dari zona kompetisi Eropa.

Di sisi lain, Hellas Verona datang dengan beban berat. Mereka terdampar di dasar klasemen (peringkat 20) setelah gagal meraih kemenangan dalam 13 laga terakhir di Serie A. Masalah utama tim asuhan Paolo Sammarco adalah rapuhnya lini pertahanan yang telah kebobolan 48 gol sepanjang musim ini.

Head to Head Bologna vs Hellas Verona

Bologna memiliki catatan superior atas Verona dalam beberapa pertemuan terakhir. Berikut adalah hasil lima laga terakhir kedua tim:

Tanggal Kompetisi Pertandingan Skor 15/01/2026 Serie A Verona vs Bologna 2-3 09/03/2025 Serie A Verona vs Bologna 1-2 30/12/2024 Serie A Bologna vs Verona 2-3 23/02/2024 Serie A Bologna vs Verona 2-0 31/10/2023 Coppa Italia Bologna vs Verona 2-0

Berita Tim & Susunan Pemain

Bologna dipastikan tampil tanpa gelandang andalan Remo Freuler yang terkena suspensi. Juan Miranda dan Martin Vitik juga absen karena cedera. Namun, kembalinya Charalampos Lykogiannis memberikan opsi tambahan di lini belakang.

Di kubu Verona, Gift Orban kembali dari masa hukuman dan siap memimpin lini depan. Meski begitu, daftar cedera Verona masih cukup panjang, termasuk Suat Serdar dan Armel Bella-Kotchap.

Prediksi Lineup:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Lykogiannis; Sohm, Pobega, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Niasse, Edmundsson; Cham, Harroui, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradari?; Orban, Sarr.

Statistik Kunci Bologna memenangkan 5 laga terakhirnya di semua kompetisi.

Hellas Verona tidak pernah menang dalam 13 laga terakhir di Serie A (S3, K10).

Verona memiliki pertahanan terburuk di liga dengan kebobolan 48 gol dari 27 laga.

Bologna mencatatkan clean sheet dalam 4 dari 5 kemenangan terakhir mereka.

Prediksi Skor

Melihat performa kontras kedua tim, Bologna diprediksi tidak akan menemui kesulitan berarti. Skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah menjadi hasil yang paling masuk akal mengingat solidnya pertahanan Rossoblu belakangan ini.

FAQ Pertandingan Bologna vs Hellas Verona

Kapan pertandingan dimulai? Minggu, 8 Maret 2026, pukul 21.00 WIB.

Di mana pertandingan dimainkan? Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.

Di mana bisa menonton? Melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Serie A.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

