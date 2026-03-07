Preview Bologna vs Hellas Verona: Rossoblu Bidik Kemenangan Keenam Beruntun

Headline
Bologna akan menjamu Hellas Verona di Stadio Renato Dall'Ara dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A 2025/2026 pada Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib yang bertolak belakang di klasemen sementara Liga Italia.
Bologna sedang menikmati tren positif di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Rossoblu mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 1-0 atas Pisa pekan lalu. Saat ini, Bologna berada di peringkat ke-8 dan hanya terpaut delapan poin dari zona kompetisi Eropa.
Di sisi lain, Hellas Verona datang dengan beban berat. Mereka terdampar di dasar klasemen (peringkat 20) setelah gagal meraih kemenangan dalam 13 laga terakhir di Serie A. Masalah utama tim asuhan Paolo Sammarco adalah rapuhnya lini pertahanan yang telah kebobolan 48 gol sepanjang musim ini.
Bologna memiliki catatan superior atas Verona dalam beberapa pertemuan terakhir. Berikut adalah hasil lima laga terakhir kedua tim:
|Tanggal
|Kompetisi
|Pertandingan
|Skor
|15/01/2026
|Serie A
|Verona vs Bologna
|2-3
|09/03/2025
|Serie A
|Verona vs Bologna
|1-2
|30/12/2024
|Serie A
|Bologna vs Verona
|2-3
|23/02/2024
|Serie A
|Bologna vs Verona
|2-0
|31/10/2023
|Coppa Italia
|Bologna vs Verona
|2-0
Bologna dipastikan tampil tanpa gelandang andalan Remo Freuler yang terkena suspensi. Juan Miranda dan Martin Vitik juga absen karena cedera. Namun, kembalinya Charalampos Lykogiannis memberikan opsi tambahan di lini belakang.
Di kubu Verona, Gift Orban kembali dari masa hukuman dan siap memimpin lini depan. Meski begitu, daftar cedera Verona masih cukup panjang, termasuk Suat Serdar dan Armel Bella-Kotchap.
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Lykogiannis; Sohm, Pobega, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Niasse, Edmundsson; Cham, Harroui, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradari?; Orban, Sarr.
Melihat performa kontras kedua tim, Bologna diprediksi tidak akan menemui kesulitan berarti. Skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah menjadi hasil yang paling masuk akal mengingat solidnya pertahanan Rossoblu belakangan ini.
Kapan pertandingan dimulai? Minggu, 8 Maret 2026, pukul 21.00 WIB.
Di mana pertandingan dimainkan? Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.
Di mana bisa menonton? Melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Serie A.
