Preview Genoa vs AS Roma: Reuni Emosional De Rossi di Luigi Ferraris

Genoa vs AS Roma

PERTANDINGAN pekan ke-28 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel sarat emosi saat Genoa menjamu AS Roma di Stadion Luigi Ferraris, Minggu (8/3) malam WIB. Laga ini menjadi sorotan utama karena sosok Daniele De Rossi yang kini menakhodai Genoa akan menghadapi klub masa kecil sekaligus tempat ia menjadi legenda hidup, AS Roma.

Genoa saat ini berada di peringkat ke-15 klasemen dengan 27 poin, hanya terpaut tiga angka dari zona degradasi. Anak asuh De Rossi baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Inter Milan, namun mereka memiliki rekor kandang yang cukup impresif dengan memenangi tiga dari empat laga terakhir di Marassi.

Di sisi lain, AS Roma yang kini dilatih oleh Gian Piero Gasperini tengah berjuang mengamankan posisi empat besar (zona Liga Champions). I Giallorossi datang dengan modal hasil imbang dramatis 3-3 melawan Juventus. Roma menunjukkan performa ofensif yang meningkat tajam di bawah Gasperini, namun lini pertahanan mereka menjadi sorotan setelah kebobolan gol-gol telat di laga terakhir.

Kondisi Skuad: Krisis Penyerang Roma

Genoa harus tampil tanpa gelandang kreatif Tommaso Baldanzi yang absen karena cedera paha, sementara Sebastian Otoa masih diragukan. De Rossi kemungkinan besar akan mengandalkan duet Lorenzo Colombo dan Vitinha di lini depan untuk menggempur pertahanan Roma.

Roma menghadapi tantangan berat di lini serang. Paulo Dybala dikabarkan harus menjalani operasi lutut, sementara Artem Dovbyk masih menepi. Beban mencetak gol akan bertumpu pada Donyell Malen, striker yang baru didatangkan Januari lalu dan langsung tampil tajam dengan koleksi enam gol. Selain itu, bek sayap andalan Wesley harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Data dan Fakta Pertandingan

Kategori Detail Stadion Luigi Ferraris, Genoa Waktu Kick-off Minggu, 8 Maret 2026, 23.00 WIB Wasit TBA Pemain Kunci Lorenzo Colombo (Genoa), Donyell Malen (Roma)

Prediksi Susunan Pemain

Genoa (3-4-2-1): Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Leo Ostigard, Johan Vasquez; Mikael Ellertsson, Ruslan Malinovskyi, Morten Frendrup, Aaron Martin; Junior Messias, Vitinha; Lorenzo Colombo.

AS Roma (3-5-2): Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Daniele Ghilardi; Zeki Celik, Manu Kone, Bryan Cristante, Niccolo Pisilli, Devyne Rensch; Lorenzo Pellegrini, Donyell Malen.

Catatan Redaksi: Laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Meskipun Roma diunggulkan secara kualitas individu, motivasi Genoa di bawah De Rossi untuk menjauh dari zona degradasi dan faktor dukungan publik Marassi bisa menjadi batu sandungan bagi ambisi Champions League Roma.

