Preview Genoa vs AS Roma: Reuni Emosional De Rossi di Luigi Ferraris

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN pekan ke-28 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel sarat emosi saat Genoa menjamu AS Roma di Stadion Luigi Ferraris, Minggu (8/3) malam WIB. Laga ini menjadi sorotan utama karena sosok Daniele De Rossi yang kini menakhodai Genoa akan menghadapi klub masa kecil sekaligus tempat ia menjadi legenda hidup, AS Roma.
Genoa saat ini berada di peringkat ke-15 klasemen dengan 27 poin, hanya terpaut tiga angka dari zona degradasi. Anak asuh De Rossi baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Inter Milan, namun mereka memiliki rekor kandang yang cukup impresif dengan memenangi tiga dari empat laga terakhir di Marassi.
Di sisi lain, AS Roma yang kini dilatih oleh Gian Piero Gasperini tengah berjuang mengamankan posisi empat besar (zona Liga Champions). I Giallorossi datang dengan modal hasil imbang dramatis 3-3 melawan Juventus. Roma menunjukkan performa ofensif yang meningkat tajam di bawah Gasperini, namun lini pertahanan mereka menjadi sorotan setelah kebobolan gol-gol telat di laga terakhir.
Genoa harus tampil tanpa gelandang kreatif Tommaso Baldanzi yang absen karena cedera paha, sementara Sebastian Otoa masih diragukan. De Rossi kemungkinan besar akan mengandalkan duet Lorenzo Colombo dan Vitinha di lini depan untuk menggempur pertahanan Roma.
Roma menghadapi tantangan berat di lini serang. Paulo Dybala dikabarkan harus menjalani operasi lutut, sementara Artem Dovbyk masih menepi. Beban mencetak gol akan bertumpu pada Donyell Malen, striker yang baru didatangkan Januari lalu dan langsung tampil tajam dengan koleksi enam gol. Selain itu, bek sayap andalan Wesley harus absen karena akumulasi kartu kuning.
|Kategori
|Detail
|Stadion
|Luigi Ferraris, Genoa
|Waktu Kick-off
|Minggu, 8 Maret 2026, 23.00 WIB
|Wasit
|TBA
|Pemain Kunci
|Lorenzo Colombo (Genoa), Donyell Malen (Roma)
Genoa (3-4-2-1): Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Leo Ostigard, Johan Vasquez; Mikael Ellertsson, Ruslan Malinovskyi, Morten Frendrup, Aaron Martin; Junior Messias, Vitinha; Lorenzo Colombo.
AS Roma (3-5-2): Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Daniele Ghilardi; Zeki Celik, Manu Kone, Bryan Cristante, Niccolo Pisilli, Devyne Rensch; Lorenzo Pellegrini, Donyell Malen.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved