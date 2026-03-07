Preview AC Milan vs Inter Milan: Derby della Madonnina Penentu Nasib Scudetto

Headline
PERSAINGAN memperebutkan gelar juara Liga Italia 2025/2026 mencapai titik didih saat AC Milan menjamu rival sekota, Inter Milan, dalam laga bertajuk Derby della Madonnina pada Minggu, 8 Maret 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion San Siro ini bukan sekadar gengsi kota mode, melainkan misi hidup-mati bagi I Rossoneri untuk memangkas jarak 10 poin dari sang pemuncak klasemen.
Inter Milan saat ini nyaman di posisi pertama dengan 67 poin, sementara AC Milan membayangi di urutan kedua dengan 57 poin. Bagi tim asuhan Massimiliano Allegri, kekalahan akan praktis mengakhiri harapan mereka meraih Scudetto musim ini. Sebaliknya, skuat asuhan Cristian Chivu berambisi membalas kekalahan 0-1 pada pertemuan pertama November lalu sekaligus memperlebar dominasi mereka.
AC Milan datang dengan kepercayaan diri setelah menang dramatis 2-0 atas Cremonese pekan lalu. Meskipun sempat mengalami tren inkonsistensi, rekor head-to-head belakangan ini berpihak pada Milan yang tak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan Inter (4 menang, 2 imbang).
Di sisi lain, Inter Milan adalah mesin pemenang yang mengerikan musim ini. Mereka mencatatkan sembilan kemenangan tandang beruntun di Serie A. Namun, absennya kapten sekaligus top skor liga, Lautaro Martinez, akibat cedera betis menjadi lubang besar yang harus ditambal oleh Chivu dengan mengandalkan Marcus Thuram dan bintang muda Francesco Pio Esposito.
|Statistik (Serie A 2025/26)
|AC Milan
|Inter Milan
|Peringkat
|2
|1
|Gol Memasukkan
|43
|64
|Gol Kemasukan
|20
|21
|Top Skor
|Rafael Leao (9)
|Lautaro Martinez (14)
AC Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Rafael Leao, Christian Pulisic.
Inter Milan (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Marcus Thuram.
Siapa yang absen di laga AC Milan vs Inter Milan?
AC Milan kehilangan Ruben Loftus-Cheek dan Matteo Gabbia, sementara Inter Milan harus bermain tanpa bomber utama mereka, Lautaro Martinez.
Di mana menonton siaran langsung Milan Derby?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio atau beIN Sports sesuai jadwal kickoff pukul 02.45 WIB.
Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?
Rafael Leao (Milan) dan Hakan Calhanoglu (Inter) diprediksi akan menjadi pembeda lewat kreativitas dan penyelesaian akhir mereka.
