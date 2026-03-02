Preview Como vs Inter Milan: Semifinal Coppa Italia 2026

Headline
Stadio Giuseppe Sinigaglia akan menjadi saksi bisu upaya Como 1907 menciptakan sejarah baru di ajang Coppa Italia. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, klub milik pengusaha Indonesia ini berhasil menembus babak semifinal. Namun, lawan yang mereka hadapi bukanlah tim sembarangan, melainkan Inter Milan yang tengah on-fire di kancah domestik.
Como di bawah arahan Cesc Fabregas telah bertransformasi menjadi tim yang gemar melakukan penguasaan bola. Keberhasilan mereka menyingkirkan Fiorentina dan Napoli di babak sebelumnya membuktikan bahwa tim promosi ini memiliki mentalitas pemenang yang kuat saat bermain di turnamen sistem gugur.
|Pertandingan
|Como vs Inter Milan (Leg 1 Semifinal)
|Lokasi
|Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
|Waktu
|Rabu, 4 Maret 2026 | 03.00 WIB
Inter Milan dipastikan tampil tanpa bomber andalan mereka, Lautaro Martinez, yang masih dibekap cedera betis. Pelatih Cristian Chivu kemungkinan besar akan menduetkan Marcus Thuram dengan penyerang muda Ange-Yoan Bonny di lini depan. Sementara itu, Alessandro Bastoni sudah kembali tersedia setelah menjalani masa suspensi.
Di kubu tuan rumah, Nico Paz akan kembali menjadi starter setelah sebelumnya memulai dari bangku cadangan saat melawan Lecce. Fabregas diprediksi akan menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka, meski rekor pertemuan menunjukkan mereka kesulitan mencetak gol ke gawang Inter dalam lima laga terakhir.
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat di lini tengah. Meski Inter diunggulkan secara kualitas individu, semangat juang Como di kompetisi piala domestik tidak bisa dipandang sebelah mata.
1. Kapan leg kedua semifinal akan berlangsung?
Leg kedua dijadwalkan berlangsung di San Siro, Milan, pada akhir April 2026.
2. Siapa wasit yang memimpin laga ini?
Penunjukan wasit akan diumumkan oleh otoritas liga mendekati hari pertandingan, namun dipastikan teknologi VAR akan digunakan.
3. Di mana saya bisa menonton laga Como vs Inter?
Pertandingan ini biasanya disiarkan melalui pemegang hak siar resmi Coppa Italia di Indonesia seperti TVRI atau platform streaming berbayar.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
