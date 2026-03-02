Preview Como vs Inter Milan: Semifinal Coppa Italia 2026

Preview Como vs Inter Milan(ChatGPT)

Stadio Giuseppe Sinigaglia akan menjadi saksi bisu upaya Como 1907 menciptakan sejarah baru di ajang Coppa Italia. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, klub milik pengusaha Indonesia ini berhasil menembus babak semifinal. Namun, lawan yang mereka hadapi bukanlah tim sembarangan, melainkan Inter Milan yang tengah on-fire di kancah domestik.

Mengapa Como Dianggap Kuda Hitam?

Como di bawah arahan Cesc Fabregas telah bertransformasi menjadi tim yang gemar melakukan penguasaan bola. Keberhasilan mereka menyingkirkan Fiorentina dan Napoli di babak sebelumnya membuktikan bahwa tim promosi ini memiliki mentalitas pemenang yang kuat saat bermain di turnamen sistem gugur.

Data Pertandingan Pertandingan Como vs Inter Milan (Leg 1 Semifinal) Lokasi Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Waktu Rabu, 4 Maret 2026 | 03.00 WIB

Kondisi Skuad dan Kabar Tim

Inter Milan dipastikan tampil tanpa bomber andalan mereka, Lautaro Martinez, yang masih dibekap cedera betis. Pelatih Cristian Chivu kemungkinan besar akan menduetkan Marcus Thuram dengan penyerang muda Ange-Yoan Bonny di lini depan. Sementara itu, Alessandro Bastoni sudah kembali tersedia setelah menjalani masa suspensi.

Di kubu tuan rumah, Nico Paz akan kembali menjadi starter setelah sebelumnya memulai dari bangku cadangan saat melawan Lecce. Fabregas diprediksi akan menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka, meski rekor pertemuan menunjukkan mereka kesulitan mencetak gol ke gawang Inter dalam lima laga terakhir.

Statistik Head-to-Head (H2H)

06/12/2025: Inter 4-0 Como (Serie A)

23/05/2025: Como 0-2 Inter (Serie A)

23/12/2024: Inter 2-0 Como (Serie A)

Checklist Kunci Kemenangan

Efektivitas Lini Depan: Tanpa Lautaro, Inter harus memaksimalkan peluang dari lini kedua (Calhanoglu & Frattesi).

Tanpa Lautaro, Inter harus memaksimalkan peluang dari lini kedua (Calhanoglu & Frattesi). Transisi Bertahan Como: Menghadapi serangan balik cepat Inter akan menjadi ujian berat bagi duet bek Diego Carlos dan Kempf.

Menghadapi serangan balik cepat Inter akan menjadi ujian berat bagi duet bek Diego Carlos dan Kempf. Faktor Tuan Rumah: Dukungan penuh di Sinigaglia bisa menjadi energi tambahan bagi I Lariani untuk mencetak gol cepat.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat di lini tengah. Meski Inter diunggulkan secara kualitas individu, semangat juang Como di kompetisi piala domestik tidak bisa dipandang sebelah mata.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kapan leg kedua semifinal akan berlangsung?

Leg kedua dijadwalkan berlangsung di San Siro, Milan, pada akhir April 2026.

2. Siapa wasit yang memimpin laga ini?

Penunjukan wasit akan diumumkan oleh otoritas liga mendekati hari pertandingan, namun dipastikan teknologi VAR akan digunakan.

3. Di mana saya bisa menonton laga Como vs Inter?

Pertandingan ini biasanya disiarkan melalui pemegang hak siar resmi Coppa Italia di Indonesia seperti TVRI atau platform streaming berbayar.



