Cesc Fabregas Bangga Como Tahan Imbang Inter Milan di Coppa Italia

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Como, Cesc Fabregas, mengaku bangga dengan performa anak asuhnya setelah menahan imbang Inter Milan 0-0 pada leg pertama semifinal Coppa Italia di Stadion Sinigaglia. Meski laga berakhir tanpa gol, Fabregas meyakini timnya menunjukkan kualitas yang layak untuk meraih kemenangan atas dominator Serie A tersebut.
Dalam laga yang berlangsung sengit, kedua pelatih menerapkan taktik yang mengejutkan. Fabregas memilih menempatkan Nico Paz sebagai False 9, sementara Inter Milan asuhan Cristian Chivu tampil lebih defensif dari biasanya untuk meredam kekuatan tuan rumah.
"Hasilnya adalah apa adanya. Secara keseluruhan, saya merasa mungkin kami layak mencetak satu gol, atau setidaknya lebih dekat untuk mencetaknya," ujar Fabregas kepada Sport Mediaset.
Fabregas menggambarkan pertandingan tersebut sebagai laga yang sangat taktis. Ia menyoroti bagaimana Inter Milan, yang biasanya mendominasi liga, justru dibuat kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.
"Itu adalah permainan catur, sangat taktis, di mana melawan tim paling dominan di Serie A, kami memainkan permainan yang kami inginkan. Kami solid, memiliki dua atau tiga peluang yang sangat bagus," ungkap mantan bintang Arsenal tersebut.
Salah satu peluang emas yang disesali Fabregas adalah kegagalan Alex Valle mencetak gol dari jarak dekat. "Bersama Alex Valle, tampaknya lebih sulit untuk meleset daripada mencetak gol, tetapi hal-hal seperti itu biasa terjadi. Ini meninggalkan sedikit rasa pahit di mulut kami, karena kami merasa setidaknya bisa menang 1-0."
Menanggapi kritik yang sempat menerpa timnya, terutama setelah kekalahan 4-0 dari Inter di liga Desember lalu, Fabregas menegaskan dirinya tidak mencari pembuktian diri atau aksi balas dendam.
"Tidak, balas dendam adalah untuk pecundang. Ada orang-orang yang menunggu tiga atau enam bulan agar Anda terpeleset, mereka melompat dari tempat tidur dan tidak sabar untuk menyerang Anda. Namun, orang-orang cerdas, mereka yang lapar dan bersemangat untuk belajar, kami rendah hati dan terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain," tegasnya.
Fabregas juga merefleksikan perjalanan luar biasa Como yang hanya dalam dua tahun bertransformasi dari tim Serie B menjadi semifinalis Coppa Italia. Ia mengakui bahwa proyek jangka panjang klub ini memiliki visi yang besar.
"Saya tidak bisa berbohong bahwa impian kami adalah untuk terus tumbuh, dan mungkin ketika kami sudah lebih siap, untuk menantang sesuatu yang lebih. Kita harus tidak pernah lupa dari mana kita berasal, karena ini baru dua tahun dari proyek ini, dan kami perlahan-lahan menaikkan standar," pungkas Fabregas.
Penentuan siapa yang akan melangkah ke babak final akan diputuskan pada leg kedua di San Siro, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 atau 22 April mendatang. (Football-Italia/Z-2)
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, puji semangat juang timnya yang dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Lazio di semifinal Coppa Italia.
Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.
Lazio menghadapi Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026. Simak preview laga, prediksi susunan pemain, dan statistik jelang duel di Olimpico.
Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, ungkap alasan di balik perubahan taktik mengejutkan saat ditahan imbang Como 0-0 di semifinal Coppa Italia.
Como dan Inter Milan bermain imbang tanpa gol dalam leg pertama semifinal Coppa Italia. Skuad Cesc Fabregas tampil dominan namun gagal mengonversi peluang.
Como ukir sejarah dengan mengalahkan Juventus di Turin untuk pertama kalinya sejak 1951. Cesc Fabregas sebut taktiknya terinspirasi dari Arsene Wenger.
Juventus vs Como akan berlangsung di Allianz Stadium. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis taktik duel perebutan zona Liga Champions.
Simak prediksi skor Napoli vs Como di perempat final Coppa Italia 2026. H2H, susunan pemain tanpa McTominay, dan link live streaming
Hasil pertandingan Como 1907 vs Torino di Serie A 2025/2026. Menang telak 6-0 lewat brace Douvikas dan aksi gemilang Baturina, Como naik ke peringkat 5 klasemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved