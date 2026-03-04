Inter Milan vs Como, Cristian Chivu Ungkap Alasan Perubahan Taktik yang Mengejutkan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Inter Milan, Cristian Chivu, memberikan penjelasan terkait perubahan taktik tidak biasa yang diterapkannya saat Nerazzurri ditahan imbang 0-0 oleh Como pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Chivu mengaku terpaksa merombak formasi akibat krisis pemain dan jadwal yang padat.
Meski saat ini Inter Milan mendominasi Serie A dengan keunggulan 10 poin di puncak klasemen, performa mereka di kompetisi piala tampak kurang stabil. Setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, kini Inter harus puas dengan hasil imbang tanpa gol di markas Como dan akan menentukan nasib di leg kedua yang dijadwalkan pada 21 atau 22 April mendatang.
Absennya Lautaro Martinez dan Ange-Yoan Bonny, serta kondisi Marcus Thuram yang belum bugar sepenuhnya, memaksa Chivu menggunakan sistem baru. Ia menempatkan Andy Diouf dan Davide Frattesi sebagai dua gelandang kreatif di belakang striker tunggal, Francesco Pio Esposito.
"Saya memiliki beberapa masalah yang harus ditangani, kami terpaksa melakukan beberapa perubahan. Ini pertama kalinya saya bermain dengan sepasang gelandang kreatif yang mendukung striker," ungkap Chivu kepada Sport Mediaset.
Chivu juga mengakui keunggulan strategi Como yang memasang penyerang yang bergerak lebih dalam, sehingga merepotkan pertahanan Inter. Namun, ia mengapresiasi anak asuhnya yang mampu beradaptasi cepat meski hanya memiliki waktu persiapan 72 jam.
"Kami harus puas dengan apa yang kami miliki, dan para pemain melakukannya dengan baik untuk menyadari kesulitan pertandingan ini. Mereka memiliki pendekatan yang tepat, meskipun itu bukan tipe permainan Inter yang sesungguhnya, dan diakui tidak sangat menghibur untuk ditonton juga," tambah pelatih asal Rumania tersebut.
Hasil imbang ini juga tidak lepas dari upaya rotasi skuat menjelang laga krusial bertajuk Derby della Madonnina melawan AC Milan hari Minggu mendatang. Laga tersebut bukan sekadar derbi gengsi, melainkan pertarungan menentukan dalam perebutan Scudetto.
Terkait apakah taktik bertahan dan eksperimen dua playmaker ini akan kembali digunakan saat melawan Milan, Chivu masih enggan berspekulasi. Ia memilih memantau ketersediaan pemain dalam empat hari ke depan sebelum mengambil keputusan final.
Di akhir wawancara, Chivu sempat bercanda dengan mantan rekan setimnya, Christian Panucci dan Andrea Ranocchia, yang berada di studio. Menanggapi pujian mereka, Chivu berseloroh mengenai tekanan yang ia terima belakangan ini.
"Saya pikir saya lebih suka ketika mereka menghina saya, saya sudah sangat terbiasa dengan kritik akhir-akhir ini," tutup Chivu sambil tersenyum. (Football-Italia/Z-2)
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu menyatakan timnya telah berjuang maksimal, namun kalah agregat 2-5 dari Bodo/Glimt di playoff 16 besar Liga Champions 2025/26.
Bodø/Glimt mencetak sejarah usai menyingkirkan Inter Milan dengan agregat 5-2 dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions UEFA.
Pada laga leg pertama playoff Liga Champions, Inter Milan dipaksa mengakui keunggulan Bodo/Glimt dengan skor 1-3.
Inter Milan harus membalikkan defisit 1-3 saat menjamu Bodo Glimt di leg kedua Liga Champions. Kembalinya Dumfries dan Calhanoglu diharapkan bantu Nerazzurri ke 16 besar.
Cristian Chivu menyoroti betapa pentingnya kemenangan atas Juventus ini untuk menghapus keraguan internal tim mengingat Inter Milan sebelumnya sulit menang melawan klub besar.
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, puji semangat juang timnya yang dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Lazio di semifinal Coppa Italia.
Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.
Lazio menghadapi Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026. Simak preview laga, prediksi susunan pemain, dan statistik jelang duel di Olimpico.
Pelatih Como, Cesc Fabregas, menyebut timnya layak menang atas Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Ia puji performa pemainnya yang buat Inter tertekan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved