Como vs Inter Milan di Coppa Italia: Sengit di Sinigaglia, Pemenang Ditentukan di San Siro

Como dan Inter Milan bermain imbang tanpa gol dalam leg pertama semifinal Coppa Italia. Skuad Cesc Fabregas tampil dominan namun gagal mengonversi peluang.(Inter Milan)

PERTANDINGAN leg pertama semifinal Coppa Italia antara Como dan Inter Milan berakhir tanpa pemenang. Laga yang digelar di Stadion Sinigaglia yang dipenuhi penonton tersebut ditutup dengan skor kacamata 0-0, membuat persaingan menuju partai final masih terbuka lebar bagi kedua tim.

Ini merupakan semifinal Coppa Italia pertama bagi Como dalam 40 tahun terakhir. Skuad asuhan Cesc Fabregas, yang saat ini duduk di peringkat kelima Serie A, tampil percaya diri meskipun kehilangan beberapa pilar seperti Marc-Oliver Kempf dan Jayden Addai akibat cedera. Sementara itu, Inter Milan harus melakukan rotasi besar-besaran karena Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, dan Marcus Thuram tidak dalam kondisi bugar sepenuhnya.

Dominasi Tuan Rumah di Babak Pertama

Como mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Peluang emas pertama didapatkan Mergim Vojvoda yang memanfaatkan kesalahan bek Inter, Yann Bisseck. Namun, sontekan Vojvoda dari jarak dekat berhasil digagalkan oleh blok krusial Carlos Augusto. Tak lama berselang, Vojvoda kembali mengancam, namun aksinya digagalkan oleh penyelamatan gemilang kiper Inter, Josep Martinez.

Baca juga : Preview Como vs Inter Milan: Semifinal Coppa Italia 2026

Bintang muda Como, Nico Paz, juga sempat merepotkan pertahanan tim tamu. Meski dikawal ketat oleh Alessandro Bastoni, Paz berhasil melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang memaksa Martinez melakukan penyelamatan akrobatik di tiang jauh.

Vojvoda benar-benar menjadi momok bagi lini belakang Nerazzurri. Melalui sebuah gerak tipu yang menjatuhkan Francesco Acerbi, ia melepaskan tembakan silang yang sayangnya hanya melintas tipis di depan gawang Inter.

Peluang Emas yang Terbuang

Memasuki babak kedua, Inter Milan memberikan respons cepat. Matteo Darmian hampir saja memecah kebuntuan melalui tendangan dari sudut sempit yang membentur tiang gawang.

Baca juga : Cesc Fabregas Kecewa Como Gagal Manfaatkan Peluang dalam Kekalahan 0-2 dari Inter Milan

Namun, momen paling mengejutkan dalam laga ini terjadi ketika bek Como, Ivan Smolcic, mengirimkan umpan tarik matang dari sisi kanan. Alex Valle yang sudah berdiri bebas hanya berjarak lima meter dari gawang justru gagal mengarahkan bola ke dalam sasaran.

Masuknya Marcus Thuram dari bangku cadangan di sisa waktu pertandingan belum mampu memberikan perubahan signifikan bagi Inter. Bek Como, Diego Carlos, tampil solid dengan melakukan blok penting terhadap upaya penyerang asal Prancis tersebut. Hingga peluit panjang berbunyi, kebuntuan tetap tidak terpecahkan.

Menanti Leg Kedua

Hasil imbang ini membuat laga leg kedua di San Siro, yang dijadwalkan pada 21 atau 22 April mendatang, menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke final. Pemenang dari laga ini akan berhadapan dengan salah satu dari Lazio atau Atalanta di partai puncak.

Como masih mengejar kemenangan pertama mereka atas Inter sejak Desember 1985. Sementara itu, Inter Milan tentu berharap kembalinya para pilar utama di leg kedua dapat memastikan tiket mereka ke babak final. (Football-Italia/Z-2)