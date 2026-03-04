Como vs Inter Milan di Coppa Italia: Sengit di Sinigaglia, Pemenang Ditentukan di San Siro

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN leg pertama semifinal Coppa Italia antara Como dan Inter Milan berakhir tanpa pemenang. Laga yang digelar di Stadion Sinigaglia yang dipenuhi penonton tersebut ditutup dengan skor kacamata 0-0, membuat persaingan menuju partai final masih terbuka lebar bagi kedua tim.
Ini merupakan semifinal Coppa Italia pertama bagi Como dalam 40 tahun terakhir. Skuad asuhan Cesc Fabregas, yang saat ini duduk di peringkat kelima Serie A, tampil percaya diri meskipun kehilangan beberapa pilar seperti Marc-Oliver Kempf dan Jayden Addai akibat cedera. Sementara itu, Inter Milan harus melakukan rotasi besar-besaran karena Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, dan Marcus Thuram tidak dalam kondisi bugar sepenuhnya.
Como mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Peluang emas pertama didapatkan Mergim Vojvoda yang memanfaatkan kesalahan bek Inter, Yann Bisseck. Namun, sontekan Vojvoda dari jarak dekat berhasil digagalkan oleh blok krusial Carlos Augusto. Tak lama berselang, Vojvoda kembali mengancam, namun aksinya digagalkan oleh penyelamatan gemilang kiper Inter, Josep Martinez.
Bintang muda Como, Nico Paz, juga sempat merepotkan pertahanan tim tamu. Meski dikawal ketat oleh Alessandro Bastoni, Paz berhasil melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang memaksa Martinez melakukan penyelamatan akrobatik di tiang jauh.
Vojvoda benar-benar menjadi momok bagi lini belakang Nerazzurri. Melalui sebuah gerak tipu yang menjatuhkan Francesco Acerbi, ia melepaskan tembakan silang yang sayangnya hanya melintas tipis di depan gawang Inter.
Memasuki babak kedua, Inter Milan memberikan respons cepat. Matteo Darmian hampir saja memecah kebuntuan melalui tendangan dari sudut sempit yang membentur tiang gawang.
Namun, momen paling mengejutkan dalam laga ini terjadi ketika bek Como, Ivan Smolcic, mengirimkan umpan tarik matang dari sisi kanan. Alex Valle yang sudah berdiri bebas hanya berjarak lima meter dari gawang justru gagal mengarahkan bola ke dalam sasaran.
Masuknya Marcus Thuram dari bangku cadangan di sisa waktu pertandingan belum mampu memberikan perubahan signifikan bagi Inter. Bek Como, Diego Carlos, tampil solid dengan melakukan blok penting terhadap upaya penyerang asal Prancis tersebut. Hingga peluit panjang berbunyi, kebuntuan tetap tidak terpecahkan.
Hasil imbang ini membuat laga leg kedua di San Siro, yang dijadwalkan pada 21 atau 22 April mendatang, menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke final. Pemenang dari laga ini akan berhadapan dengan salah satu dari Lazio atau Atalanta di partai puncak.
Como masih mengejar kemenangan pertama mereka atas Inter sejak Desember 1985. Sementara itu, Inter Milan tentu berharap kembalinya para pilar utama di leg kedua dapat memastikan tiket mereka ke babak final. (Football-Italia/Z-2)
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, puji semangat juang timnya yang dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Lazio di semifinal Coppa Italia.
Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Dele-Bashiru dan Boulaye Dia cetak gol, namun La Dea selalu punya jawaban.
Lazio menghadapi Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026. Simak preview laga, prediksi susunan pemain, dan statistik jelang duel di Olimpico.
Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, ungkap alasan di balik perubahan taktik mengejutkan saat ditahan imbang Como 0-0 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Como, Cesc Fabregas, menyebut timnya layak menang atas Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Ia puji performa pemainnya yang buat Inter tertekan.
Pelatih Como, Cesc Fabregas, menyebut timnya layak menang atas Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Ia puji performa pemainnya yang buat Inter tertekan.
Como ukir sejarah dengan mengalahkan Juventus di Turin untuk pertama kalinya sejak 1951. Cesc Fabregas sebut taktiknya terinspirasi dari Arsene Wenger.
Juventus vs Como akan berlangsung di Allianz Stadium. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis taktik duel perebutan zona Liga Champions.
Simak prediksi skor Napoli vs Como di perempat final Coppa Italia 2026. H2H, susunan pemain tanpa McTominay, dan link live streaming
Hasil pertandingan Como 1907 vs Torino di Serie A 2025/2026. Menang telak 6-0 lewat brace Douvikas dan aksi gemilang Baturina, Como naik ke peringkat 5 klasemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved