Matteo Darmian: Inter Milan Tunjukkan Respek pada Como di Semifinal Coppa Italia

BEK senior Inter Milan, Matteo Darmian, menegaskan perubahan taktik yang diterapkan timnya saat melawan Como pada leg pertama semifinal Coppa Italia merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuatan lawan. Laga yang berlangsung di Stadion Sinigaglia tersebut berakhir imbang tanpa gol, membuat penentuan pemenang harus berlanjut ke San Siro.
Dalam laga tersebut, kedua pelatih tampak saling mengunci melalui penyesuaian strategi yang tidak biasa. Como memilih memasang Nico Paz sebagai False 9, sementara Nerazzurri secara mengejutkan hanya menurunkan satu penyerang tengah murni dan mendorong Andy Diouf ke posisi yang lebih maju untuk membantu serangan.
Darmian sendiri hampir membawa Inter unggul di awal babak kedua, namun tembakan silangnya hanya membentur sisi luar tiang gawang.
Usai pertandingan, Darmian mengakui Como adalah tim yang sulit dihadapi, terutama dalam kemampuan mereka menguasai bola dan keluar dari tekanan pressing.
"Kami tahu kekuatan Como, cara mereka memegang bola dan bermain keluar dari tekanan, tetapi kami memiliki sikap yang tepat," ujar Darmian kepada Sport Mediaset.
Meski menargetkan kemenangan, Darmian menilai hasil imbang tanpa gol tetap merupakan modal positif, mengingat format semifinal Coppa Italia yang dimainkan dalam dua leg.
"Kami mungkin lebih suka membawa pulang kemenangan, tetapi kami memiliki pertandingan yang sangat penting pada hari Minggu, dan kemudian kami akan mempersiapkan diri untuk leg kedua pada saatnya nanti," tambahnya.
Bagi mantan pemain Manchester United tersebut, menjaga gawang tidak kebobolan adalah prioritas utama dalam laga tandang ini. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga mentalitas tim sebelum melakoni leg kedua yang dijadwalkan pada 21 atau 22 April mendatang.
"Hal yang penting adalah menjaga gawang tetap bersih hari ini. Kami menunjukkan respek kepada Como, kami tahu bahwa babak ini dimainkan selama 180 menit, dan penting untuk meninggalkan tempat ini dengan hasil positif," kata Darmian.
Ia juga menyadari tanggung jawab besar saat mengenakan seragam Inter untuk selalu mengincar kemenangan, namun ia meminta tim untuk melihat "gambaran besar" dari kompetisi ini.
Kini, fokus Inter Milan sepenuhnya teralih ke ajang Serie A. Mereka dijadwalkan akan melakoni laga prestisius bertajuk Derby della Madonnina melawan rival sekota, AC Milan, pada hari Minggu mendatang. Sementara itu, pemenang dari duel Inter vs Como ini nantinya akan berhadapan dengan salah satu dari Lazio atau Atalanta di partai final. (football-Italia/Z-2)
