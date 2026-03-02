AC Milan raih kemenangan krusial 2-0 atas Cremonese lewat gol drama menit akhir. Massimiliano Allegri puji perjuangan skuadnya jelang lawan Inter Milan.(AC Milan)

AC Milan berhasil memetik kemenangan krusial 2-0 saat bertandang ke markas Cremonese dalam lanjutan Serie A, Minggu (1/3) sore waktu setempat. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Massimiliano Allegri sebelum menghadapi laga prestisius Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada pekan depan.

Meski skor akhir menunjukkan keunggulan dua gol, Rossoneri harus bekerja ekstra keras di Stadio Giovanni Zini. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-90 melalui aksi Strahinja Pavlovic, sebelum akhirnya Rafael Leao mengunci kemenangan di menit keempat masa injury time.

Pembalasan yang Manis

Pertandingan ini mengusung misi balas dendam bagi Milan, mengingat Cremonese adalah satu dari hanya dua tim yang berhasil mengalahkan mereka di laga pembuka musim 2025-2026. Tuan rumah yang dipimpin Davide Nicola hampir saja mencuri poin dari Milan sebelum drama di menit-menit akhir membuyarkan harapan mereka.

Dalam wawancara usai laga, Massimiliano Allegri memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya yang tetap fokus hingga peluit akhir dibunyikan.

“Cremonese adalah tim yang sulit dihadapi. Mereka menjaga tempo yang sangat tinggi di babak pertama dan kami kesulitan mengelola bola. Estupinan masuk dan bermain sangat baik, itu bukti bahwa saya memiliki grup yang luar biasa,” ujar Allegri kepada DAZN.

Ia menambahkan bahwa poin penuh ini sangat vital untuk mengobati kekecewaan usai kekalahan dari Parma di laga sebelumnya. "Menang hari ini sangat penting untuk mendekatkan kami pada tujuan akhir dan membantu kami bersiap menghadapi Derby," imbuhnya.

Fleksibilitas Taktik dan Kesiapan Fisik

Allegri juga menjawab pertanyaan mengenai keputusannya yang seringkali baru memasukkan penyerang ketiga saat tim sedang berupaya mencari gol, alih-alih memasangnya sejak menit awal. Menurutnya, skema tersebut merupakan solusi dinamis di tengah pertandingan.

“Saat ini, itu adalah solusi bagi kami di dalam permainan. Kami sempat bermain dengan tiga pemain menyerang di satu momen spesifik dalam laga ini. Fullkrug sedang mengupayakan kondisinya, begitu juga Leao yang telah banyak berkembang,” jelas pelatih asal Italia tersebut.

Mengenai formasi, Allegri menegaskan ia lebih mementingkan hasil akhir daripada angka-angka di atas kertas. "Kita bisa bermain dengan double pivot di lini tengah atau tiga striker, tetapi di titik musim ini, saya tidak terlalu tertarik pada formasi. Tim-tim di belakang kami terus meraih poin dan kami harus melangkah selangkah demi selangkah," tegasnya.

Menatap Derby della Madonnina

Kini, fokus Milan sepenuhnya tertuju pada laga melawan sang rival sekota sekaligus pemimpin klasemen, Inter Milan. Allegri mengingatkan timnya untuk tetap waspada, terutama dalam mengantisipasi serangan balik.

“Anda harus tetap waspada di momen-momen seperti itu. Mereka (Cremonese) sangat bagus dalam serangan balik. Sekarang kami punya waktu seminggu untuk mempersiapkan pertandingan yang luar biasa (melawan Inter),” pungkas Allegri. (Football-Italia/Z-2)