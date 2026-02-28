Liverpool Tutup Pintu Transfer Alisson Becker: Dia Tetap Nomor Satu'

Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker(AFP/Paul ELLIS)

MASA depan Alisson Becker di Anfield akhirnya menemui titik terang. Manajemen Liverpool dilaporkan telah mengambil sikap tegas untuk tidak menjual penjaga gawang utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang, meskipun minat dari raksasa Italia seperti Juventus dan AC Milan terus menguat.

Ketegasan ini muncul di tengah spekulasi yang menyebut Liverpool mulai mempertimbangkan suksesi di sektor kiper menyusul kedatangan Giorgi Mamardashvili. Namun, performa konsisten Alisson di bawah asuhan Arne Slot musim ini membuktikan bahwa pemain berusia 33 tahun tersebut masih menjadi pilar yang tidak tergantikan.

"Ali selalu menjadi nomor satu dan itu menunjukkan betapa bagusnya dia. Jika kami membutuhkan penjaga gawang untuk melakukan penyelamatan krusial, kami memiliki salah satu yang terbaik di dunia," ujar Arne Slot dalam konferensi pers terbaru di AXA Training Centre.

Juventus dan Milan Gigit Jari

Juventus dilaporkan sangat berminat memboyong Alisson kembali ke Serie A untuk menggantikan Michele Di Gregorio yang performanya sedang merosot. Sementara itu, AC Milan juga memantau situasi Alisson sebagai antisipasi jika Mike Maignan tidak memperpanjang kontraknya.

Namun, laporan dari berbagai sumber internal klub menyebutkan bahwa Liverpool tidak memiliki rencana (no plans) untuk melepas pemain timnas Brasil tersebut. The Reds bahkan berencana mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun yang akan mengikat Alisson hingga Juni 2027, guna memagari sang pemain dari godaan klub lain.

Detail Pemain Status Saat Ini Nama Lengkap Alisson Ramses Becker Usia 33 Tahun Durasi Kontrak Hingga Juni 2026 (Opsi ke 2027) Klub Peminat Juventus, AC Milan, Al-Nassr

Rencana Masa Depan

Meskipun Alisson pernah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke klub masa kecilnya, Internacional di Brasil, ia menegaskan saat ini fokus penuh pada target besar bersama Liverpool. Dengan sikap tegas klub, suporter Liverpool bisa bernapas lega melihat sang "benteng terakhir" tetap bertahan di Merseyside untuk mengawal gawang The Reds di musim 2026/2027.

