Jelang Liverpool vs West Ham: van Dijk Minta The Reds Jaga Momentum

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kapten Liverpool Virgil van Dijk menegaskan pentingnya menjaga tren positif saat timnya menjamu West Ham United di Anfield. Laga Liverpool vs West Ham digelar pada Sabtu (28/2) pukul 22.00 WIB.
“Sabtu ini adalah tentang menjaga momentum, dan semoga dengan kalian semua di belakang kami, kami bisa melakukannya," ujar Van Dijk, dikutip dari laman resmi klub.
Liverpool datang ke pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik tanpa kebobolan. Tren tersebut dimulai saat The Reds menang 1-0 atas Sunderland di kandang lawan, lewat gol Van Dijk. Setelah itu, Liverpool menundukkan Brighton & Hove Albion 3-0 di putaran keempat Piala FA, sebelum meraih kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest—yang menjadi kemenangan pertama di era pelatih Arne Slot.
Tambahan tiga poin atas West Ham dinilai krusial untuk menjaga peluang finis di empat besar. Saat ini, Liverpool berada di posisi keenam dengan 45 poin, jumlah yang sama dengan Chelsea di posisi kelima dan hanya terpaut tiga angka dari Manchester United di peringkat keempat.
“Tidak diragukan lagi dalam pikiran saya bahwa kami telah menunjukkan peningkatan besar dalam beberapa pekan terakhir, tetapi itu tidak berarti kami sudah berada tepat di posisi yang kami inginkan atau butuhkan," kata bek timnas Belanda tersebut.
Van Dijk juga mengakui kemenangan atas Nottingham Forest yang ditentukan gol Alexis Mac Allister di menit akhir tidak sepenuhnya ideal, terutama karena penampilan tim kurang maksimal di babak pertama. Namun, ia menilai semangat pantang menyerah menjadi nilai positif.
“Hal terpenting saat ini adalah kami terus menemukan cara untuk meraih hasil yang kami butuhkan. Terkadang itu berarti menang dengan bermain baik, memainkan sepak bola yang bagus, menciptakan banyak peluang, dan mencetak banyak gol," ujarnya.
Ia pun mengingatkan rekan setimnya untuk mempertahankan momentum jelang jadwal padat, termasuk dua laga tandang melawan Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris dan Piala FA pada awal Maret.
“Kami akan bermain di kandang melawan West Ham, lalu tandang ke Wolverhampton Wanderers pada Selasa malam, dan kami tahu itu akan menjadi dua pertandingan yang sangat sulit, apa pun yang dikatakan klasemen," tutupnya. (E-3)
BEK Liverpool Virgil van Dijk belum menentukan nasibnya di Liverpool. Mohamed Salah merayu agar Van Dijk memperpanjang kontrak di Anfield.
MOHAMMED Salah atau Mo Salah jadi kunci keberhasilan Liverpool paruh musim kali ini. Ia menjalani musim terbaiknya di Liverpool.
KEMENANGAN 5-0 Liverpool vs West Ham United, Senin (30/12) membuat tim asuhan Arne Slot unggul delapan poin dari para rivalnya dan makin mantap berada di puncak klasemen Liga Inggris.
Liverpool mengalami ujian serius dalam upaya meraih gelar Liga Primer Inggris setelah bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah, West Ham.
West Ham gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Bournemouth 0-0.
West Ham menjamu Bournemouth di London Stadium. Simak prediksi susunan pemain, kabar kembalinya Todibo, dan statistik head-to-head terbaru.
Preview lengkap Burton Albion vs West Ham di putaran keempat FA Cup 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Pirelli Stadium.
Keinginan seorang pendukung Manchester United, Frank Ilett, untuk memangkas rambutnya kembali harus tertunda.
Kemenangan dramatis di Stamford Bridge pada Minggu (1/2) itu sekaligus membuktikan ketajaman taktik manajer anyar Liam Rosenior yang sempat diragukan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved