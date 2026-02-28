Jelang Liverpool vs West Ham: van Dijk Minta The Reds Jaga Momentum

Virgil van Dijk(Liverpoolfc.com)

Kapten Liverpool Virgil van Dijk menegaskan pentingnya menjaga tren positif saat timnya menjamu West Ham United di Anfield. Laga Liverpool vs West Ham digelar pada Sabtu (28/2) pukul 22.00 WIB.

“Sabtu ini adalah tentang menjaga momentum, dan semoga dengan kalian semua di belakang kami, kami bisa melakukannya," ujar Van Dijk, dikutip dari laman resmi klub.

Liverpool datang ke pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik tanpa kebobolan. Tren tersebut dimulai saat The Reds menang 1-0 atas Sunderland di kandang lawan, lewat gol Van Dijk. Setelah itu, Liverpool menundukkan Brighton & Hove Albion 3-0 di putaran keempat Piala FA, sebelum meraih kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest—yang menjadi kemenangan pertama di era pelatih Arne Slot.

Tambahan tiga poin atas West Ham dinilai krusial untuk menjaga peluang finis di empat besar. Saat ini, Liverpool berada di posisi keenam dengan 45 poin, jumlah yang sama dengan Chelsea di posisi kelima dan hanya terpaut tiga angka dari Manchester United di peringkat keempat.

“Tidak diragukan lagi dalam pikiran saya bahwa kami telah menunjukkan peningkatan besar dalam beberapa pekan terakhir, tetapi itu tidak berarti kami sudah berada tepat di posisi yang kami inginkan atau butuhkan," kata bek timnas Belanda tersebut.

Van Dijk juga mengakui kemenangan atas Nottingham Forest yang ditentukan gol Alexis Mac Allister di menit akhir tidak sepenuhnya ideal, terutama karena penampilan tim kurang maksimal di babak pertama. Namun, ia menilai semangat pantang menyerah menjadi nilai positif.

“Hal terpenting saat ini adalah kami terus menemukan cara untuk meraih hasil yang kami butuhkan. Terkadang itu berarti menang dengan bermain baik, memainkan sepak bola yang bagus, menciptakan banyak peluang, dan mencetak banyak gol," ujarnya.

Ia pun mengingatkan rekan setimnya untuk mempertahankan momentum jelang jadwal padat, termasuk dua laga tandang melawan Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris dan Piala FA pada awal Maret.

“Kami akan bermain di kandang melawan West Ham, lalu tandang ke Wolverhampton Wanderers pada Selasa malam, dan kami tahu itu akan menjadi dua pertandingan yang sangat sulit, apa pun yang dikatakan klasemen," tutupnya. (E-3)