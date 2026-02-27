Liverpool Bidik Murillo sebagai Suksesor Virgil van Dijk di Lini Belakang

Headline
LIVERPOOL dilaporkan tengah meningkatkan upaya untuk mendatangkan bek tengah andalan Nottingham Forest, Murillo, pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Pemain asal Brasil berusia 23 tahun tersebut diproyeksikan menjadi pilar jangka panjang di Anfield, terutama mengingat usia Virgil van Dijk yang kini telah memasuki fase akhir karier profesionalnya.
Berdasarkan data terkini dari pasar transfer Inggris, Liverpool tidak sendirian dalam perburuan ini. Chelsea disebut-sebut sebagai pesaing terberat yang telah melakukan pemantauan intensif selama 12 bulan terakhir. Selain itu, raksasa Bundesliga, Bayern Muenchen, juga mulai menunjukkan ketertarikan serius untuk membawa Murillo keluar dari City Ground.
Murillo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dan ketangguhannya dalam situasi satu lawan satu menjadi alasan utama mengapa klub-klub elite Eropa mengantre tanda tangannya.
Dalam laga terbaru Nottingham Forest melawan Liverpool di City Ground, Nottingham pada 22 Februari 2026, meski Forest kalah tipis 0-1, Murillo tampil solid selama 90 menit penuh.
Ia juga mencatatkan namanya di papan skor saat Forest melibas Fenerbahce 3-0 di babak gugur Liga Europa pekan lalu, yang semakin melambungkan nilai pasarnya di mata pemandu bakat global.
|Kategori Statistik
|Catatan Performa
|Menit Bermain
|1.641 Menit
|Rating Pertahanan (1v1)
|92.1 / 100
|Intersepsi
|81 (Peringkat 29 di Liga)
|Gol (Semua Kompetisi)
|3 Gol
|Akurasi Umpan Panjang
|49.6%
Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, dilaporkan telah menetapkan banderol tinggi untuk aset berharganya tersebut. Forest dikabarkan hanya akan melepas Murillo jika ada tawaran yang mendekati angka 60 juta hingga 70 juta Pound sterling, atau setara dengan Rp1,2 Triliun hingga Rp1,4 Triliun.
Langkah Liverpool untuk merekrut bek kidal ini juga dipicu oleh ketidakpastian masa depan Ibrahima Konate yang kontraknya segera berakhir dan dikaitkan dengan Real Madrid.
Meskipun The Reds sudah mengamankan tanda tangan bek muda Jeremy Jacquet dari Rennes untuk musim panas 2026, kehadiran Murillo dianggap krusial untuk menjaga dominasi lini belakang di bawah asuhan Arne Slot.
Kebutuhan Liverpool akan bek tengah berkaki kiri (left-footed) sudah menjadi rahasia umum. Murillo menawarkan profil yang sempurna: ia tenang saat menguasai bola, memiliki jangkauan umpan yang luas untuk memecah lini pertahanan lawan, dan memiliki fisik yang tangguh untuk memenangkan duel-duel udara di Liga Primer Inggris.
Hingga saat ini, perwakilan Murillo dikabarkan mulai menjajaki opsi kepindahan ke klub "Big Six". Dengan Chelsea yang memimpin perburuan secara finansial dan Bayern Munich yang menawarkan jaminan trofi setiap musim, Liverpool harus bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan pemain yang melakukan debut di timnas Brasil pada Maret 2025 ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
