Nottingham Forest vs Fenerbahce, Meski Kalah, The Tricky Trees Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Para pemain Nottingham Forest melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Fenerbahce di laga leg kedua playoff Liga Europa.(AFP/Oli SCARFF)

NOTTINGHAM Forest berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Europa meski harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Fenerbahce di laga leg kedua babak play-off, Jumat (26/2/2026) dini hari WIB. Tim asuhan Vitor Pereira tersebut lolos berkat keunggulan agregat 4-2.

Datang ke City Ground dengan modal kemenangan telak 3-0 pada leg pertama di Turki, Forest sebenarnya berada di atas angin. Namun, jalannya pertandingan ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Dukungan publik tuan rumah sempat berubah menjadi ketegangan saat raksasa Turki, Fenerbahce, tampil menekan sejak menit awal.

Baca juga : Preview Nottingham Forest vs Fenerbahce, Misi Tuntaskan Tugas di City Ground

Drama Kebangkitan Fenerbahce

Fenerbahce, yang memiliki rekor tandang impresif musim ini, langsung menunjukkan taringnya pada pertengahan babak pertama. Lewat skema serangan balik cepat, Sidiki Cherif mengirimkan umpan matang yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Neco Williams.

Kerem Akturkoglu yang berdiri bebas tidak menyia-nyiakan peluang untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, situasi semakin memanas bagi tuan rumah. Hanya tiga menit setelah sepak mula, wasit menunjuk titik putih setelah Akturkoglu dijatuhkan oleh Jair Cunha di dalam kotak penalti.

Baca juga : Fenerbahce vs Nottingham Forest, The Tricky Trees Menang Saat Debut Vitor Pereira

Akturkoglu yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan gol keduanya malam itu, mengubah skor menjadi 2-0 dan memperkecil ketertinggalan agregat menjadi 3-2.

Stadion City Ground sempat diselimuti kecemasan. Momentum sepenuhnya berada di tangan Fenerbahce, sementara Forest tampak kehilangan sentuhan magis yang mereka tunjukkan pada leg pertama.

Sentuhan Magis Callum Hudson-Odoi

Di tengah tekanan hebat, Nottingham Forest akhirnya menemukan momen kualitas yang mereka butuhkan pada menit ke-68.

Berawal dari pergerakan Ola Aina di sisi sayap, ia mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Callum Hudson-Odoi yang menerima bola berhasil mengontrolnya dengan tenang, mengecoh pertahanan lawan, dan melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah gawang.

Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi ambisi Fenerbahce. Skor 1-2 (agregat 4-2) bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski kalah di malam itu, gol ke-6 Hudson-Odoi musim ini sudah cukup untuk mengakhiri perlawanan tim asuhan lawan.

Menatap Babak 16 Besar

Hasil ini sekaligus memutus tren negatif Forest yang hampir saja membuang keunggulan besar. Meskipun performa malam ini dianggap kurang memuaskan, misi utama untuk lolos ke fase gugur berhasil tercapai.

Di babak 16 besar nanti, Nottingham Forest dijadwalkan akan menghadapi salah satu dari Real Betis Balompie atau FC Midtjylland.

Ini merupakan langkah besar bagi Forest dalam upaya mereka mengejar trofi Eropa pertama sejak kejayaan mereka di musim 1979/80. (Z-1)