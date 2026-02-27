Nottingham Forest vs Fenerbahce, Meski Kalah, The Tricky Trees Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NOTTINGHAM Forest berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Europa meski harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Fenerbahce di laga leg kedua babak play-off, Jumat (26/2/2026) dini hari WIB. Tim asuhan Vitor Pereira tersebut lolos berkat keunggulan agregat 4-2.
Datang ke City Ground dengan modal kemenangan telak 3-0 pada leg pertama di Turki, Forest sebenarnya berada di atas angin. Namun, jalannya pertandingan ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Dukungan publik tuan rumah sempat berubah menjadi ketegangan saat raksasa Turki, Fenerbahce, tampil menekan sejak menit awal.
Fenerbahce, yang memiliki rekor tandang impresif musim ini, langsung menunjukkan taringnya pada pertengahan babak pertama. Lewat skema serangan balik cepat, Sidiki Cherif mengirimkan umpan matang yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Neco Williams.
Kerem Akturkoglu yang berdiri bebas tidak menyia-nyiakan peluang untuk membawa tim tamu unggul 1-0.
Memasuki babak kedua, situasi semakin memanas bagi tuan rumah. Hanya tiga menit setelah sepak mula, wasit menunjuk titik putih setelah Akturkoglu dijatuhkan oleh Jair Cunha di dalam kotak penalti.
Akturkoglu yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan gol keduanya malam itu, mengubah skor menjadi 2-0 dan memperkecil ketertinggalan agregat menjadi 3-2.
Stadion City Ground sempat diselimuti kecemasan. Momentum sepenuhnya berada di tangan Fenerbahce, sementara Forest tampak kehilangan sentuhan magis yang mereka tunjukkan pada leg pertama.
Di tengah tekanan hebat, Nottingham Forest akhirnya menemukan momen kualitas yang mereka butuhkan pada menit ke-68.
Berawal dari pergerakan Ola Aina di sisi sayap, ia mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Callum Hudson-Odoi yang menerima bola berhasil mengontrolnya dengan tenang, mengecoh pertahanan lawan, dan melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah gawang.
Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi ambisi Fenerbahce. Skor 1-2 (agregat 4-2) bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski kalah di malam itu, gol ke-6 Hudson-Odoi musim ini sudah cukup untuk mengakhiri perlawanan tim asuhan lawan.
Hasil ini sekaligus memutus tren negatif Forest yang hampir saja membuang keunggulan besar. Meskipun performa malam ini dianggap kurang memuaskan, misi utama untuk lolos ke fase gugur berhasil tercapai.
Di babak 16 besar nanti, Nottingham Forest dijadwalkan akan menghadapi salah satu dari Real Betis Balompie atau FC Midtjylland.
Ini merupakan langkah besar bagi Forest dalam upaya mereka mengejar trofi Eropa pertama sejak kejayaan mereka di musim 1979/80. (Z-1)
Dengan berakhirnya babak playoff, sebanyak 16 tim telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Europa.
Meski laga di markas Genk berakhir imbang 3-3 setelah melalui babak perpanjangan waktu, De Smurfen berhak lolos berkat keunggulan agregat 6-4 atas Dinamo Zagreb.
Celta Vigo berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah menundukkan wakil Yunani, PAOK, dengan skor tipis 1-0 di laga leg kedua playoff.
Gol tunggal dari Joao Mario di Stadion Renato Dall'Ara tersebut sekaligus membawa Bologna unggul agregat 2-0 atas Brann di laga playoff Liga Europa.
Setelah bermain imbang 2-2 di laga leg pertama, Viktoria Plzen dan Panathinaikos menunjukkan determinasi tinggi yang memaksa laga berlanjut hingga babak tambahan waktu dan adu penalti.
Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.
Tertinggal 7 poin dari Arsenal, Pep Guardiola tetap optimistis. Simak analisis bos Man City soal performa Erling Haaland dan kritik terhadap wasit.
Manchester City ditahan imbang Nottingham Forest 2-2 di Etihad. Hasil ini membuat skuad Pep Guardiola tertinggal 7 poin dari Arsenal di puncak klasemen.
Brighton & Hove Albion sukses menundukkan Nottingham Forest 2-1 di Amex Stadium. Kemenangan krusial bagi skuad Fabian Hurzeler yang membuat mereka naik ke posisi 11.
Manchester City dan Manchester United bersaing ketat mendapatkan bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson. Forest pasang harga fantastis Rp2 Triliun.
Murillo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Primer Inggris musim 2025/2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved