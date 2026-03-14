Preview Nottingham Forest vs Fulham: Misi Bangkit Vítor Pereira di City Ground

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di The City Ground pada Minggu (15/3/2026) malam WIB saat Nottingham Forest menjamu Fulham dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Premier Inggris musim 2025/2026. Bagi tuan rumah, laga ini bukan sekadar mengejar poin, melainkan misi penyelamatan diri dari jurang degradasi.
Nottingham Forest saat ini tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Skuad asuhan Vítor Pereira tengah berada dalam periode kelam setelah gagal meraih kemenangan dalam enam laga liga terakhir (D3, L3). Situasi semakin pelik karena mereka baru saja melakoni laga melelahkan di babak 16 besar Liga Europa melawan FC Midtjylland kurang dari 72 jam sebelum laga ini dimulai.
Di sisi lain, Fulham asuhan Marco Silva bertengger di posisi ke-10 dengan 40 poin. Meski posisi mereka jauh lebih aman, The Cottagers datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan dua kekalahan beruntun dengan skor 0-1 dari West Ham dan Southampton. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Fulham untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengejar mimpi finis di zona kompetisi Eropa.
|Nottingham Forest (4-2-3-1)
|Fulham (4-2-3-1)
|Matz Sels (GK)
|Bernd Leno (GK)
|Jair Cunha, Murillo, Milenkovic, Ola Aina
|Tete, Bassey, Diop, Robinson
|Sangaré, Domínguez
|Cairney, Sander Berge
|Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi
|Chukwueze, Iwobi, Joshua King
|Igor Jesus
|Raúl Jiménez
Lokasi: The City Ground, Nottingham
Waktu: Minggu, 15 Maret 2026 | 21.00 WIB
Wasit: Samuel Barrott
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
