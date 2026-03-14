Preview Nottingham Forest vs Fulham: Misi Bangkit Vítor Pereira di City Ground

Nottingham Forest vs Fulham(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di The City Ground pada Minggu (15/3/2026) malam WIB saat Nottingham Forest menjamu Fulham dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Premier Inggris musim 2025/2026. Bagi tuan rumah, laga ini bukan sekadar mengejar poin, melainkan misi penyelamatan diri dari jurang degradasi.

Misi Berat Vítor Pereira

Nottingham Forest saat ini tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Skuad asuhan Vítor Pereira tengah berada dalam periode kelam setelah gagal meraih kemenangan dalam enam laga liga terakhir (D3, L3). Situasi semakin pelik karena mereka baru saja melakoni laga melelahkan di babak 16 besar Liga Europa melawan FC Midtjylland kurang dari 72 jam sebelum laga ini dimulai.

Catatan Merah: Pelatih Vítor Pereira belum pernah merasakan kemenangan dalam 13 pertandingan terakhirnya di Liga Premier Inggris, termasuk masa jabatannya saat melatih Wolverhampton Wanderers awal musim ini.

Fulham Incar Zona Eropa

Di sisi lain, Fulham asuhan Marco Silva bertengger di posisi ke-10 dengan 40 poin. Meski posisi mereka jauh lebih aman, The Cottagers datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan dua kekalahan beruntun dengan skor 0-1 dari West Ham dan Southampton. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Fulham untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengejar mimpi finis di zona kompetisi Eropa.

Statistik Head-to-Head (H2H)

Fulham memenangkan 6 dari 7 pertemuan terakhir melawan Nottingham Forest di Premier League.

Persentase kemenangan Fulham atas Forest mencapai 86%, rekor tertinggi mereka melawan tim mana pun di Liga Premier.

Forest hanya mencatatkan satu kemenangan dalam sembilan laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi.

Prediksi Susunan Pemain

Nottingham Forest (4-2-3-1) Fulham (4-2-3-1) Matz Sels (GK) Bernd Leno (GK) Jair Cunha, Murillo, Milenkovic, Ola Aina Tete, Bassey, Diop, Robinson Sangaré, Domínguez Cairney, Sander Berge Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi Chukwueze, Iwobi, Joshua King Igor Jesus Raúl Jiménez

Info Pertandingan

Lokasi: The City Ground, Nottingham

Waktu: Minggu, 15 Maret 2026 | 21.00 WIB

Wasit: Samuel Barrott

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

