Preview Manchester United vs Aston Villa Liga Inggris 2026: Duel Rebutan Posisi 3

Manchester United vs Aston Villa(MI/AI)

PEKAN ke-30 Liga Premier Inggris 2025/2026 menyuguhkan duel panas antara Manchester United melawan Aston Villa di Old Trafford pada Minggu (15/3/2026). Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 51 poin dan bersaing ketat di posisi tiga dan empat klasemen sementara.

Ambisi Bangkit Setan Merah di Bawah Michael Carrick

Setelah rentetan hasil positif, Manchester United harus menelan pil pahit saat kalah 1-2 dari Newcastle United pekan lalu. Kekalahan tersebut merupakan yang pertama bagi Michael Carrick sejak menjabat sebagai manajer interim menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu.

Bermain di Old Trafford memberikan keuntungan psikologis bagi The Red Devils. Mereka tercatat belum terkalahkan dalam delapan laga kandang terakhir di liga. Kehadiran striker muda Benjamin Sesko yang tengah on-fire diharapkan mampu membongkar pertahanan Villa yang dikomandoi Tyrone Mings.

Ujian Konsistensi Aston Villa di Tengah Jadwal Padat

Aston Villa datang ke Manchester dengan kelelahan fisik setelah bertanding di babak gugur kompetisi Eropa pada tengah pekan. Meski berhasil menang 1-0 atas Lille, performa anak asuh Unai Emery di kancah domestik sedang menurun drastis.

Villa hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir di Liga Premier. Masalah cedera pemain kunci seperti Youri Tielemans dan absennya Jadon Sancho karena regulasi pinjaman semakin memperberat langkah The Villans untuk mencuri poin di "Teater Impian".

Statistik Head to Head dan Kondisi Tim

Secara historis, Manchester United unggul jauh dengan 107 kemenangan dari 201 pertemuan. Namun, Aston Villa memiliki motivasi tambahan karena mereka berpeluang menyapu bersih kemenangan atas United musim ini setelah menang 2-1 pada pertemuan pertama di Villa Park Desember lalu.

Kabar Tim Manchester United:

Matthijs de Ligt dan Patrick Dorgu dipastikan absen karena cedera punggung dan hamstring.



Lisandro Martinez masih diragukan tampil meski sudah mulai berlatih ringan.



Mason Mount berpeluang kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera ketukan.

Kabar Tim Aston Villa:

Jadon Sancho tidak bisa bermain melawan klub asalnya (Manchester United).



Matty Cash menghadapi tes kebugaran terakhir sebelum laga dimulai.



Boubacar Kamara tetap absen jangka panjang karena cedera lutut.



Prediksi Pertandingan

Melihat performa kandang United yang solid dan penurunan performa Villa di liga, tuan rumah lebih diunggulkan. Namun, taktik pragmatis Unai Emery seringkali merepotkan tim-tim besar. Efektivitas di lini depan antara Benjamin Sesko dan Ollie Watkins akan menjadi penentu hasil akhir laga ini.

Prediksi Skor: Manchester United 2-1 Aston Villa

Daftar Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kapan kick-off Manchester United vs Aston Villa? Pertandingan dijadwalkan mulai pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 21.00 WIB (14.00 GMT). Siapa pencetak gol terbanyak kedua tim saat ini? Di kubu United, Bryan Mbeumo memimpin dengan 9 gol, disusul Benjamin Sesko. Sementara di Villa, Ollie Watkins masih menjadi tumpuan utama dengan 8 gol. Di stadion mana laga ini dimainkan? Pertandingan akan dilangsungkan di Old Trafford, kota Manchester, Inggris.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.


