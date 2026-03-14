Preview Liverpool vs Tottenham: Misi The Reds Tembus Empat Besar

LANJUTAN pekan ke-30 Liga Primer Inggris 2025/2026 akan menyajikan duel dua tim raksasa yang sedang mencari jalan keluar dari tren negatif. Liverpool akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Anfield pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 23.30 WIB.

Pertaruhan Nasib di Kedua Ujung Klasemen

Pertandingan ini bukan sekadar laga big match biasa. Bagi tuan rumah, kemenangan adalah harga mati untuk terus menempel ketat zona empat besar. Saat ini, skuat asuhan Arne Slot tertahan di peringkat keenam dengan 48 poin, terpaut tiga angka dari Manchester United di posisi ketiga yang juga sedang bersaing ketat dengan Aston Villa.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur datang ke Merseyside dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Klub berjuluk The Lilywhites ini terjerembab di posisi ke-16 klasemen, hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Lima kekalahan beruntun di semua kompetisi membuat posisi manajer interim, Igor Tudor, berada di ujung tanduk dan terancam pemecatan jika kembali menelan hasil minor.

Badai Cedera dan Krisis Pertahanan

Kedua tim dipastikan tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Liverpool masih harus bersabar menunggu pulihnya Alexander Isak di lini depan. Namun, kehadiran Florian Wirtz yang sudah kembali bugar menjadi angin segar bagi lini serang The Reds yang sangat bergantung pada ketajaman Mohamed Salah.

Kondisi jauh lebih buruk dialami tim tamu. Tottenham kehilangan 13 pemain tim utama akibat cedera dan suspensi. Micky van de Ven absen karena kartu merah, sementara Cristian Romero dan Joao Palhinha harus mengikuti protokol gegar otak. Igor Tudor dipaksa memutar otak dengan stok pemain yang sangat terbatas di lini belakang untuk menahan gempuran di Anfield.

Statistik Kunci Liverpool vs Tottenham Aspek Liverpool Tottenham Peringkat 6 16 Tren 5 Laga K-M-M-M-K K-K-K-K-K Rata-rata Gol 1.65 1.34

Catatan Pertemuan dan Prediksi

Liverpool memiliki rekor kandang yang sangat impresif. Mereka tidak terkalahkan dalam 16 laga kandang terakhir melawan Spurs di semua kompetisi. Mengingat krisis pertahanan yang dialami Tottenham, Liverpool diprediksi akan tampil menekan sejak menit awal melalui sisi sayap.

Lokasi Pertandingan: Stadion Anfield, Liverpool.

Waktu Kick-off: Minggu, 15 Maret 2026, 23.30 WIB.

Prediksi Susunan Pemain

Liverpool (4-2-3-1): Kelleher; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Luis Diaz.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Dragusin, Danso, Archie Gray; Pedro Porro, Pape Sarr, Bissouma, Udogie; Brennan Johnson, Son Heung-min; Dominic Solanke.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

