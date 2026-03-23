Tottenham vs Nottingham Forest: Nottingham Forest Hajar Spurs 3-0 di London

KETERPURUKAN Tottenham Hotspur di Liga Premier Inggris semakin menjadi-jadi. Bermain di hadapan publik sendiri, The Lilywhites justru hancur lebat setelah dipaksa menyerah 0-3 oleh rival papan bawah, Nottingham Forest. Kekalahan ini menandai kekalahan keempat beruntun Spurs dalam pertemuan head-to-head melawan Forest.
Meski sempat ada seruan semangat dari Cristian Romero sebelum laga, hal itu tidak cukup untuk membangkitkan performa Spurs. Sebaliknya, tim tamu justru tampil lebih tenang dan terorganisir sejak menit awal dalam laga krusial ini.
Tottenham sebenarnya sempat mendapatkan angin segar saat laga mulai berjalan panas. Peluang pertama lahir melalui sundulan Richarlison memanfaatkan sepak pojok Mathys Tel, namun bola hanya melintas di depan gawang. Tak lama berselang, keberuntungan nyaris memihak tuan rumah ketika Igor Jesus menyundul bola lemparan ke dalam Kevin Danso yang justru mengenai tiang gawangnya sendiri.
Namun, dominasi Spurs yang minim kreativitas harus dibayar mahal tepat sebelum turun minum. Nottingham Forest memberikan pukulan telak melalui skema sederhana. Berawal dari sepak pojok Neco Williams, Igor Jesus menebus kesalahannya dengan memenangi duel udara di tiang jauh. Sundulannya mengarah akurat ke pojok gawang, memaksa manajer Spurs, Igor Tudor, masuk ke ruang ganti dengan tumpukan evaluasi.
Memasuki babak kedua, situasi tidak kunjung membaik bagi tuan rumah. Neco Williams hampir mencatatkan namanya di papan skor jika sundulannya tidak mengarah tepat ke pelukan Guglielmo Vicario. Namun, tekanan Forest akhirnya membuahkan hasil kedua pada menit ke-60.
Callum Hudson-Odoi melakukan aksi individu gemilang di sisi lapangan sebelum melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Morgan Gibbs-White, pemain yang sempat menjadi incaran Spurs, dari jarak dekat. Skor 2-0 membuat atmosfer stadion berubah menjadi penuh kecemasan.
Satu-satunya ancaman berarti dari Spurs lahir melalui tendangan voli Pape Matar Sarr, namun upaya tersebut berhasil diblok dengan apik oleh Ibrahim Sangare.
Penderitaan Tottenham semakin lengkap di menit-menit akhir laga. Taiwo Awoniyi sukses mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan umpan matang Neco Williams. Gol ini memicu eksodus massal pendukung Spurs yang meninggalkan stadion lebih awal, dibarengi dengan koor ejekan (boos) yang membahana saat peluit panjang dibunyikan.
Beruntung bagi Spurs, kekalahan West Ham United dari Aston Villa di laga lain menghindarkan mereka dari zona degradasi akhir pekan ini. Namun, dengan performa yang terus merosot, posisi Igor Tudor kini berada di ujung tanduk. Sangat sulit membayangkan sang manajer dapat bertahan setelah kekalahan memalukan di kandang sendiri ini. (Flash Score/Z-2)
