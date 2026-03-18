Tottenham vs Atletico Madrid: Misi Mustahil Spurs di Liga Champions

Jelang Tottenham vs Atletico Madrid, pada Kamis (19/3) dini hari WIB, Spurs dapat amunisi baru.(Dok. AFP)

TOTTENHAM Hotspur (Spurs) mengusung misi nyaris mustahil saat menjamu Atletico Madrid dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis (19/3) dini hari WIB, The Lilywhites harus mengejar defisit tiga gol setelah hancur 2-5 pada pertemuan pertama di Spanyol.

Menjelang duel panas tottenham vs atletico madrid ini, manajer Igor Tudor mendapatkan suntikan tenaga dengan pulihnya tiga pemain kunci. Destiny Udogie, Lucas Bergvall, dan Cristian Romero dilaporkan sudah kembali ke skuad dan siap memberikan kontribusi.

Amunisi Tambahan di Lini Belakang

Igor Tudor mengonfirmasi bahwa kembalinya Cristian Romero menjadi angin segar bagi pertahanan Spurs yang sempat kocar-kacir di leg pertama. Bek asal Argentina itu sebelumnya absen saat laga kontra Liverpool akibat protokol cedera kepala yang didapatnya justru saat menghadapi Atletico pekan lalu.

"Destiny dan Lucas akan berada di bangku cadangan besok. Mereka mungkin hanya bermain sebentar karena baru kembali berlatih. Namun, kembalinya Romero adalah kabar yang sangat positif bagi kami," ujar Tudor dalam konferensi pers resmi klub.

Udogie tercatat telah absen selama satu bulan akibat cedera hamstring, sementara Bergvall harus menepi selama dua bulan karena masalah pergelangan kaki. Kehadiran mereka dalam laga tottenham vs atletico madrid memberikan opsi taktis yang lebih luas bagi Tudor di babak kedua.

Data Pertandingan:

Pertandingan: Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid

Kompetisi: Leg 2 Babak 16 Besar Liga Champions 2025/2026

Lokasi: Tottenham Hotspur Stadium, London

Agregat Saat Ini: 2-5

Daftar Absen yang Mengkhawatirkan

Meski tiga pemain kembali, Spurs masih kehilangan pilar penting lainnya. Connor Gallagher dipastikan absen karena serangan virus, disusul Joao Palhinha yang masih cedera. Di sektor penyerangan, Richarlison dilarang tampil akibat akumulasi kartu kuning, sementara kondisi kebugaran Dominic Solanke masih dipantau hingga menit terakhir.

Absennya nama-nama di atas membuat beban berat kini berada di pundak Xavi Simons untuk memimpin serangan. Dalam sejarahnya, Spurs membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal empat gol untuk langsung lolos ke perempat final tanpa melalui babak adu penalti.

Mengejar Memori Final 2019

Laga tottenham vs atletico madrid ini bukan sekadar perebutan tiket, melainkan upaya Spurs untuk kembali ke jajaran elit Eropa. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi pencapaian perempat final pertama mereka sejak musim legendaris 2018/2019, di mana mereka berhasil menembus partai puncak.

Pemenang dari partai tottenham vs atletico madrid ini nantinya akan berhadapan dengan salah satu raksasa, yakni pemenang antara Barcelona atau Newcastle United, di babak perempat final mendatang.

Status Pemain Nama Pemain Kembali Skuad Cristian Romero, Destiny Udogie, Lucas Bergvall Absen (Cedera/Sakit) Connor Gallagher, Joao Palhinha Absen (Sanksi/Regulasi) Richarlison, Joao Victor, Yves Bissouma

