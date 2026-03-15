Atletico Madrid vs Getafe 1-0: Gol Roket Molina dan Drama Kartu Merah VAR

ATLETICO Madrid kian memantapkan posisi mereka di zona Liga Champions setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Getafe di Stadion Metropolitano. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Diego Simeone unggul 14 poin di dalam empat besar klasemen La Liga, sekaligus mencatatkan kemenangan keenam mereka dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi.

Los Rojiblancos tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan dominasinya. Laga baru berjalan delapan menit, Nahuel Molina memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler. Memanfaatkan bola liar hasil sapuan yang tidak sempurna dari pertahanan Getafe, Molina melepaskan tembakan "roket" dari jarak 25 yard yang menghujam pojok atas gawang David Soria.

Molina hampir saja mencetak gol kedua 15 menit berselang melalui tendangan rendah jarak jauh, namun kali ini Soria tampil sigap untuk menggagalkan upaya bek Argentina tersebut. Atletico terus menekan, dan Alexander Sorloth nyaris menggandakan keunggulan lewat sundulan yang hanya menerpa sisi luar jaring gawang setelah menerima umpan silang Thiago Almada.

Drama VAR dan Kartu Merah Unik

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah menjadi tensi tinggi akibat insiden tak biasa antara Abdel Abqar dan Alexander Sorloth. Dalam sebuah perselisihan tanpa bola, Sorloth tampak menjatuhkan Abqar ke tanah.

Namun, setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR), terungkap Abqar adalah pemicunya karena melakukan tindakan provokatif fisik yang tidak sportif terhadap Sorloth. Hasilnya, Abqar diganjar kartu merah langsung, sementara Sorloth hanya menerima kartu kuning.

Meski bermain dengan 10 orang, Getafe justru tampil lebih berani. Luis Vazquez nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan tipis di samping gawang. Ancaman paling nyata bagi Atletico datang 20 menit menjelang laga usai saat Mauro Arambarri tinggal berhadapan dengan kiper Juan Musso, namun tembakannya justru melambung di atas mistar.

Ketangguhan Juan Musso di Menit Akhir

Atletico sempat mendapatkan peluang emas untuk mengunci kemenangan pada menit ke-82 melalui pemain pengganti, Julian Alvarez. Namun, kombinasi penyelamatan Soria dan blok di garis gawang oleh Domingos Duarte menggagalkan upaya tersebut.

Di masa injury time yang mencapai sembilan menit, kiper Atletico Juan Musso menjadi pahlawan dengan menepis sundulan jarak dekat Adrian Liso. Skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini mempertegas keangkeran Metropolitano, di mana Atletico baru kalah satu kali di kandang sepanjang musim ini. Bagi Getafe, kekalahan ini menghentikan tren tak terkalahkan mereka di laga tandang dan membuat ambisi mereka menuju zona Eropa kian terjal. (Flash Score/Z-2)