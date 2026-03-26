Vinicius Junior Tegaskan Kesetiaan di Real Madrid

Penyerang Real Madrid Vinicius Junior(AFP/OSCAR DEL POZO)

BINTANG Brasil, Vinicius Junior, mendinginkan spekulasi mengenai masa depannya dengan menegaskan komitmen penuh untuk tetap berseragam Real Madrid. Hal ini ia sampaikan di tengah proses negosiasi perpanjangan kontrak yang masih berjalan.

“Saya hanya memikirkan Real Madrid, saya ingin bermain di Real Madrid untuk waktu yang lama,” ujar Vinicius sebagaimana dikutip dari pakar transfer Fabrizio Romano, Kamis (26/3).

Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai rumor yang muncul akibat belum tercapainya kesepakatan kontrak baru.

Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, Vinicius memastikan bahwa Los Blancos tetap menjadi prioritas utama dalam kariernya.

Performa Gemilang di Lapangan

Alasan Madrid bersikeras memagari sang pemain tidak lepas dari kontribusi besarnya musim ini. Vinicius tercatat telah tampil sebanyak 43 kali dengan torehan 17 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi.

Performa yang terus menanjak ini menjadikannya pilar tak tergantikan dalam rentetan hasil positif Madrid belakangan ini.

Saat ini, pemain berusia 25 tahun tersebut sedang fokus membela Timnas Brasil untuk laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026, menghadapi timnas Prancis (27/3) dan timnas Kroasia (1/4).

Penampilan impresifnya di level internasional diyakini akan semakin mendorong manajemen Madrid untuk segera merampungkan detail kontrak baru sekembalinya ia ke Spanyol. (Ant/Z-1)