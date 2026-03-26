Vinicius Junior Tegaskan Kesetiaan di Real Madrid

BINTANG Brasil, Vinicius Junior, mendinginkan spekulasi mengenai masa depannya dengan menegaskan komitmen penuh untuk tetap berseragam Real Madrid. Hal ini ia sampaikan di tengah proses negosiasi perpanjangan kontrak yang masih berjalan.
“Saya hanya memikirkan Real Madrid, saya ingin bermain di Real Madrid untuk waktu yang lama,” ujar Vinicius sebagaimana dikutip dari pakar transfer Fabrizio Romano, Kamis (26/3).
Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai rumor yang muncul akibat belum tercapainya kesepakatan kontrak baru.
Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, Vinicius memastikan bahwa Los Blancos tetap menjadi prioritas utama dalam kariernya.
Alasan Madrid bersikeras memagari sang pemain tidak lepas dari kontribusi besarnya musim ini. Vinicius tercatat telah tampil sebanyak 43 kali dengan torehan 17 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi.
Performa yang terus menanjak ini menjadikannya pilar tak tergantikan dalam rentetan hasil positif Madrid belakangan ini.
Saat ini, pemain berusia 25 tahun tersebut sedang fokus membela Timnas Brasil untuk laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026, menghadapi timnas Prancis (27/3) dan timnas Kroasia (1/4).
Penampilan impresifnya di level internasional diyakini akan semakin mendorong manajemen Madrid untuk segera merampungkan detail kontrak baru sekembalinya ia ke Spanyol. (Ant/Z-1)
Real Madrid memenangi Derby Madrid yang sengit dengan skor 3-2. Vinicius Junior borong dua gol, sementara Fede Valverde harus diusir wasit di menit akhir.
Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun.
Cedera ini terjadi saat Thibaut Courtois membela Los Blancos dalam laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, tengah pekan ini.
Pertemuan antara Real Madrid dan Bayern Munchen menjadi sorotan utama, mengingat keduanya merupakan tim dengan koleksi trofi terbanyak yang tersisa di kompetisi ini.
Real Madrid singkirkan Manchester City dari Liga Champions dengan agregat 5-1. Simak komentar Alvaro Arbeloa soal kartu merah Bernardo Silva dan performa Vinicius Jr.
Real Madrid memenangi Derby Madrid yang sengit dengan skor 3-2. Vinicius Junior borong dua gol, sementara Fede Valverde harus diusir wasit di menit akhir.
Bintang kemenangan Real Madrid, Vinicius Junior, menyebut hasil krusial di Stadion Etihad ini menjadi titik balik bagi kepercayaan diri tim untuk mengarungi sisa musim.
Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions 2026 setelah bungkam Manchester City 2-1 (Agg: 5-1). Vinicius Jr borong dua gol di Etihad.
VINICUS Junior membawa Los Blancos berhasil menang dalam pertandingan Real Madrid vs Benfica dengan skor 2-1 di Bernabeu, 3-1, Rabu (25/2) dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions.
Gianluca Prestianni dilarang bertanding oleh UEFA selama proses penyelidikan terkait dugaan aksi rasismenya terhadap penyerang Real Madrid Vinicius Junior berlangsung.
