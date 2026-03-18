Vinicius Junior: Kemenangan atas Manchester City adalah Titik Balik Mentalitas Real Madrid

Penyerang Real Madrid Vinicius Junior melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester City di laga leg kedua 16 besar Liga Champions.(AFP/Paul ELLIS)

REAL Madrid kembali menegaskan statusnya sebagai "raja" Liga Champions setelah berhasil menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar.

Bintang kemenangan Los Blancos, Vinicius Junior, menyebut hasil krusial di Stadion Etihad ini menjadi titik balik bagi kepercayaan diri tim untuk mengarungi sisa musim.

Dalam laga leg kedua yang berlangsung pada Rabu (18/3) dini hari WIB, Real Madrid sukses membungkam publik tuan rumah dengan kemenangan tipis 2-1.

Hasil ini memastikan langkah raksasa Spanyol tersebut ke babak perempat final dengan kemenangan agregat telak 5-1.

DNA Liga Champions yang Berbicara

Vinicius Junior tampil sebagai pahlawan lewat sumbangan dua golnya. Gol pertama lahir pada menit ke-22 yang memberikan keunggulan awal bagi tim tamu, sementara gol penentu kemenangan ia sarangkan pada masa perpanjangan waktu babak kedua.

Pemain timnas Brasil tersebut menegaskan bahwa atmosfir Liga Champions selalu membangkitkan sisi berbeda dari skuad asuhan Carlo Ancelotti. Menurutnya, kompetisi ini memiliki magis tersendiri yang mampu mengubah mentalitas seluruh elemen klub.

"Ini adalah momen yang penting. Semua pemain tahu pertandingan yang baik akan datang, dan ketika Madrid bermain di kompetisi ini (Liga Champions), semuanya berubah; penggemar berubah, dan pemain berubah. Kami siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya," ungkap Vinicius sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Misi Mempertahankan Gelar

Kemenangan ini sekaligus menjaga asa Real Madrid untuk kembali mengangkat trofi Si Kuping Besar.

Vinicius mengaku sangat antusias membawa El Real meraih gelar juara berturut-turut, setelah sebelumnya sukses merengkuh takhta tertinggi Eropa tersebut pada musim 2024/2025.

Bagi skuad Madrid, menumbangkan kandidat kuat seperti Manchester City di kandangnya sendiri bukan sekadar soal lolos ke fase berikutnya, melainkan pernyataan tegas mengenai kesiapan mereka mempertahankan gelar.

Menanti Lawan di Perempat Final

Meski sudah memastikan satu tempat di babak delapan besar, Real Madrid belum mengetahui siapa lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Saat ini, mereka masih menunggu hasil pertandingan antara Bayern Muenchen dan Atalanta.

Laga leg kedua antara Bayern dan Atalanta baru akan digelar pada Kamis dinihari WIB. Pemenang dari laga tersebut akan menyusul Real Madrid dan berpotensi menjadi rintangan berikutnya dalam ambisi Los Blancos mendominasi Eropa musim ini. (Ant/Z-1)