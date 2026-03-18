Manchester City vs Real Madrid, Vinicius Junior Pastikan Kemenangan Los Blancos di Etihad

REAL Madrid memastikan satu tempat di babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menumbangkan Manchester City dengan skor 2-1 pada laga leg kedua babak 16 besar. Bertanding di Stadion Etihad pada Rabu (18/3/2026) dini hari WIB, Los Blancos tampil sangat efektif untuk melengkapi kemenangan agregat telak 5-1.
Vinicius Junior menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol kemenangan Madrid. Sebaliknya, Manchester City yang sempat menyamakan kedudukan lewat Erling Haaland harus meratapi nasib setelah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-22 akibat kartu merah Bernardo Silva.
Manchester City memulai laga dengan misi mengejar defisit tiga gol. Namun, rencana Pep Guardiola berantakan pada menit ke-22. Bernardo Silva dianggap melakukan pelanggaran handball secara sengaja di kotak penalti saat mencoba menghalau tembakan Vinicius Junior. Wasit yang meninjau VAR memberikan kartu merah langsung kepada Silva dan hadiah penalti bagi tim tamu.
Vinicius Junior, yang menjadi algojo, sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Madrid memimpin 1-0. Meski kalah jumlah pemain, City sempat menyamakan kedudukan di menit ke-41 lewat sontekan Erling Haaland yang memanfaatkan assist Jeremy Doku. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, City terus berusaha menekan, namun Madrid bermain sangat disiplin. Masuknya Kylian Mbappe menambah daya gedor serangan balik Madrid. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Vinicius Junior kembali menunjukkan kelasnya pada menit ke-90+3. Melalui skema serangan balik cepat, ia melepaskan tembakan akurat yang mengunci kemenangan Madrid menjadi 2-1.
|Statistik Pertandingan
|Detail
|Skor Akhir
|Manchester City 1-2 Real Madrid (Agg: 1-5)
|Pencetak Gol
|Haaland (41') | Vinicius Jr (22' P, 90+3')
|Stadion
|Etihad Stadium, Manchester
|Penguasaan Bola
|Man City 54% - 46% Real Madrid
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ruben Dias, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
Dengan hasil ini, Real Madrid berhak melaju ke babak perempat final, sementara Manchester City harus mengubur impian mereka untuk kembali merajai Eropa musim ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
Manchester City harus menang dengan selisih empat gol atas Real Madrid untuk meraih tiket ke perempat final Liga Champoions.
Bernardo Silva tegaskan Manchester City siap tempur habis-habisan lawan Real Madrid di Etihad. Mampukah Haaland pecah telur dan balikkan keadaan?
Dua pilar utama, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, masuk dalam daftar skuad yang terbang ke Manchester meski kondisi kebugaran mereka masih menjadi tanda tanya.
Manchester City kini berada di ujung tanduk setelah menelan kekalahan telak 0-3 pada pertemuan pertama di kandang Real Madrid.
Tertinggal agregat tiga gol dari pertemuan pertama, pelatih Pep Guardiola tetap meminta timnya mempertahankan keyakinan untuk menciptakan kebangkitan.
Pep Guardiola berharap dukungan penuh publik sendiri di Stadion Etihad dapat menjadi faktor pembeda di laga leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid.
