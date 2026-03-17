Real Madrid Boyong Kylian Mbappe dan Jude Bellingham ke Manchester

Duet pemain Real Madrid Kylian Mbappe (kiri) dan Jude Bellingham(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

REAL Madrid dipastikan mendapat tambahan kekuatan krusial menjelang laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, Rabu (18/3) dini hari WIB.

Dua pilar utama, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, masuk dalam daftar skuad yang terbang ke Manchester meski kondisi kebugaran mereka masih menjadi tanda tanya.

Keputusan pelatih Alvaro Arbeloa membawa keduanya memberikan harapan bagi pendukung Los Blancos.

Meski demikian, tim medis belum memberikan jaminan apakah keduanya akan turun sejak menit awal atau hanya memulai laga dari bangku cadangan, mengingat regulasi Liga Champions yang mengizinkan pendaftaran hingga 12 pemain cadangan.

Kondisi Terkini Kyllian Mbappe dan Jude Bellingham

Kylian Mbappe, yang telah mencetak 38 gol dari 33 pertandingan musim ini, sudah menepi sejak 21 Februari lalu akibat masalah pada lutut kirinya.

Cedera yang didiagnosis sebagai terkilir tersebut sebenarnya sudah dirasakan sang striker sejak awal Desember, namun ia terus memaksakan bermain sebelum akhirnya klub memutuskan untuk mengistirahatkannya.

Alvaro Arbeloa sempat menegaskan bulan lalu bahwa manajemen klub memilih langkah konservatif agar Mbappe bisa pulih total.

Peluang Mbappe untuk merumput di Stadion Etihad disebut lebih besar dibandingkan Bellingham, tergantung pada hasil evaluasi sesi latihan terakhir pada Senin (17/3) waktu setempat.

Di sisi lain, Jude Bellingham harus berjuang melawan cedera hamstring yang didapatnya saat laga melawan Rayo Vallecano pada 1 Februari. Gelandang timnas Inggris ini bahkan sempat terbang ke London untuk berkonsultasi dengan spesialis didampingi staf medis klub. Musim ini, Bellingham telah memberikan kontribusi nyata dengan torehan enam gol dan empat assist dari 28 penampilan.

Update Skuad: Pertahanan dan Absensi

Selain kabar mengenai duo bintang tersebut, lini belakang Real Madrid mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Alvaro Carreras dan David Alaba yang absen pada pertemuan pertama. Namun, tim harus kehilangan Ferland Mendy dan Raul Asencio yang tidak ikut dalam rombongan ke Manchester.

Daftar absen Real Madrid masih cukup panjang. Dani Ceballos tetap diparkir akibat cedera betis, sementara duo Brasil, Eder Militao dan Rodrygo, masih menjalani pemulihan jangka panjang dan belum bisa memperkuat tim dalam waktu dekat.

Modal Keunggulan Agregat

Real Madrid sebenarnya berada dalam posisi yang cukup nyaman. Mereka berangkat ke Inggris dengan modal keunggulan agregat 3-0 berkat hat-trick impresif Federico Valverde di Santiago Bernabeu pekan lalu.

Dengan kembalinya Mbappe dan Bellingham ke dalam skuad, Arbeloa kini memiliki opsi lebih luas untuk mengamankan tiket menuju perempat final, sekaligus menjaga ritme permainan tim yang sedang dalam tren positif di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. (Ant/Z-1)