Jadi Pahlawan West Ham vs Man City, Dinos Mavropanos: Ini Kerja Keras Seluruh Tim!

Bek West Ham United, Konstantinos Mavropanos, mencetak gol perdana di London Stadium untuk menahan imbang Manchester City sekaligus keluar dari zona merah.(West Ham United)

KONSTANTINOS Mavropanos menjadi pusat perhatian saat West Ham United sukses menahan imbang raksasa Manchester City 1-1 di London Stadium, Sabtu malam. Namun, bek bernomor punggung 15 tersebut enggan jemawa dan justru memuji kerja keras seluruh rekan setimnya yang tampil spartan sepanjang laga.

Gol Mavropanos pada menit ke-35 menjadi momen krusial dalam pertandingan ini. Memanfaatkan sepak pojok Jarrod Bowen, sundulannya yang mengenai bagian bawah mistar gawang Gianluigi Donnarumma sukses membatalkan keunggulan City lewat Bernardo Silva. Hasil imbang ini sangat berarti bagi The Hammers karena untuk pertama kalinya sejak November, mereka berhasil keluar dari tiga terbawah klasemen Premier League.

Selain mencetak gol, Mavropanos tampil luar biasa di lini pertahanan bersama Axel Disasi dan Jean-Clair Todibo. Meski Manchester City mendominasi penguasaan bola hingga 71%, barisan belakang West Ham tampil disiplin. Mavropanos bahkan melakukan aksi heroik dengan memblok tendangan keras Erling Haaland menggunakan wajahnya di menit-menit akhir laga.

"Saya pikir dari seluruh tim, upayanya sangat luar biasa karena kami tidak membiarkan mereka menciptakan sesuatu yang benar-benar berbahaya melalui permainan terbuka," ujar Mavropanos setelah pertandingan.

Mavropanos mengakui bahwa melawan City selalu menjadi tantangan besar, terutama saat timnya dipaksa bertahan sangat dalam.

“Tentu saja, mereka juga memiliki beberapa peluang dari situasi bola mati saat kami bertahan dalam, tapi saya pikir pertahanan kami luar biasa. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena lawannya sangat tangguh, dan ini adalah poin penting bagi kami.”

Gol ini terasa semakin spesial bagi pemain asal Yunani tersebut. Selain menjadi gol pertamanya bagi West Ham sejak Desember 2023, ini adalah kali pertama Mavropanos mencatatkan nama di papan skor tepat di hadapan publik London Stadium.

“Kami telah banyak berlatih tendangan sudut dan akhirnya tiba saatnya bagi saya untuk mencetak gol karena sudah cukup lama. Saya sangat senang melakukannya di pertandingan penting ini, terutama di kandang, karena ini adalah gol pertama saya di kandang. Saya berharap bisa memberikan kebahagiaan bagi para penggemar juga,” tambahnya sembari tersenyum.

Pencapaian ini sekaligus melanjutkan momentum positif Mavropanos yang lima hari sebelumnya mencetak penalti kemenangan dalam drama adu penalti putaran kelima Piala FA melawan Brentford.

Kini West Ham naik ke peringkat 17 klasemen sementara. Mavropanos menegaskan timnya tidak boleh mengendurkan semangat untuk terus menjauh dari zona bahaya. "Kami menjalani paruh pertama musim yang sangat sulit, tapi kami bekerja sangat keras, dan sekarang kami bisa menunjukkannya di lapangan. Kami hanya ingin mempertahankannya dan menjaga momentum," pungkasnya. (West Ham United/Z-2)