Jelang West Ham vs Man City, Pep: Jika Kalah, Peluang Kami Berakhir

Pelatih Manchester City Pep Guardiola(Xinhua)

Peluang Manchester City dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris berada di ujung tanduk. Pelatih Man City Pep Guardiola menyebut kans timnya bsia berakhir jika gagal mengalahkan West Ham United pada laga di Stadion London, Minggu (15/3) dini hari pukul 03.00 WIB. Menurut Guardiola, kehilangan poin dalam pertandingan tersebut bisa membuat persaingan gelar semakin sulit.

“Liga Primer adalah gelar yang paling sulit. Selalu seperti itu dan kami tahu jika kehilangan poin, peluang itu bisa berakhir,” kata Guardiola.

City berpotensi memulai pertandingan dengan selisih hingga 10 poin dari pemuncak klasemen Arsenal apabila Arsenal mampu mengalahkan Everton. Meski demikian, City masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dibandingkan Arsenal dan akan menghadapi rivalnya itu di kandang sendiri bulan depan.

Tekanan terhadap City semakin besar setelah mereka menelan kekalahan telak 0-3 dari Real Madrid pada leg pertama babak gugur Liga Champions tengah pekan lalu. Hasil tersebut membuat peluang City melaju ke perempat final menjadi sangat kecil.

Guardiola, yang telah meraih enam gelar Liga Primer dalam sembilan musim melatih di Inggris, menilai situasi musim ini berbeda dibandingkan musim lalu ketika timnya tertinggal jauh dalam persaingan. Musim lalu City finis di posisi ketiga dengan selisih 13 poin dari juara Liverpool.

“Sekarang rasanya menyenangkan berada dalam situasi ini. Musim lalu pada tahap seperti ini kami tidak merasakannya,” ujar Guardiola.

Ia menegaskan tidak ada lagi kesempatan kedua bagi timnya jika kembali kehilangan poin. Guardiola menilai fase akhir musim selalu menjadi periode paling sulit karena semua tim memiliki target masing-masing.

“Ketika memasuki 10 pertandingan terakhir, setiap tim bermain untuk sesuatu. Menghindari degradasi, mengejar tiket Eropa, Liga Champions, atau menjadi juara,” katanya.

Sementara itu, West Ham tengah menunjukkan peningkatan performa meski masih berada di zona degradasi. Klub London tersebut hanya kalah dua kali dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil itu membuat mereka kini hanya terpaut satu poin dari zona aman.

Laga West Ham vs Man City digelar di Stadion London, Minggu (15/3) dini hari pukul 03.00 WIB. (AFP/E-3)