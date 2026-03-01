Leeds vs Man City: Suporter Cemooh Pemain Muslim, Guardiola Berikan Reaksi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Pep Guardiola meminta penghormatan terhadap agama dan keberagaman setelah pemain Muslim Manchester City diboo atau cemooh suporter Leeds United saat jeda singkat untuk berbuka puasa dalam laga Liga Primer Inggris.
Guardiola menyerukan pentingnya penghormatan terhadap agama dan keberagaman setelah pemain Muslim timnya mendapat cemoohan dari sebagian suporter Leeds United saat jeda singkat untuk berbuka puasa Ramadan dalam laga Liga Primer Inggris di Elland Road, Minggu (1/3).
Insiden terjadi pada menit ke-13, bertepatan dengan waktu matahari terbenam di West Yorkshire. Wasit menghentikan sementara pertandingan agar pemain Muslim Manchester City dapat berbuka puasa sesuai protokol yang telah disepakati Liga Primer Inggris.
Tiga pemain City, Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, dan Rayan Cherki, memanfaatkan jeda tersebut untuk minum, sementara Abdukodir Khusanov, yang juga beragama Islam, berada di bangku cadangan.
Guardiola menegaskan bahwa keyakinan dan keberagaman harus dihormati.
"Ini adalah dunia modern, bukan? Lihat apa yang terjadi di dunia saat ini lagi hari ini," kata Guardiola dikutip dari ESPN.
"Anda harus menghormati agama dan menghormati keberagaman, itulah intinya. Liga Primer mengatakan untuk yang berpuasa Anda bisa menghabiskan satu atau dua menit untuk melakukannya, jadi para pemain melakukannya. Itulah kenyataannya, sayangnya," imbuhnya.
Kelompok anti diskriminasi Kick It Out juga mengecam reaksi suporter tersebut dan menegaskan bahwa penghentian pertandingan untuk berbuka puasa telah menjadi protokol resmi selama beberapa tahun terakhir.
"Sangat mengecewakan bahwa beberapa suporter Leeds United mencemooh ketika pemain Manchester City berbuka puasa selama babak pertama pertandingan di Elland Road malam ini," demikian pernyataan Kick It Out.
"Menghentikan pertandingan untuk memungkinkan pemain Muslim berbuka puasa selama Ramadan telah menjadi protokol yang disepakati selama beberapa tahun sekarang. Ini adalah bagian penting dan terlihat dari upaya membuat sepak bola ramah bagi pemain dan komunitas Muslim."
Asisten pelatih Leeds United Edmund Riemer, yang menggantikan Daniel Farke setelah sang pelatih diusir wasit seusai pertandingan, juga menyayangkan insiden tersebut.
"Saya fokus pada pertandingan jadi saya tidak benar-benar mendengarnya, tetapi kecewa dengan beberapa suporter bahwa itu terjadi," kata Riemer kepada Sky Sports.
Manchester City akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Antoine Semenyo, sekaligus mengamankan tiga poin penting dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris musim ini. (Z-10)
Kemenangan atas Norwich City menjadi angin segar bagi publik Elland Road. Terakhir kali Leeds United mencapai babak perempat final Piala FA adalah pada musim 2002-2003.
Elland Road akan menjadi saksi apakah kasta tertinggi Premier League masih punya taji saat Leeds United yang sedang terluka menjamu Norwich City di putaran kelima Piala FA.
Sunderland sukses mengamankan kemenangan krusial 1-0 di markas Leeds United lewat gol penalti Habib Diarra. Kemenangan ini sekaligus memastikan posisi aman bagi Sunderland.
Leeds United angkat bicara terkait aksi ejekan suporter saat jeda Ramadan di laga melawan Man City. Manajer Daniel Farke sebut adanya kesalahpahaman di stadion.
Manchester City menang 1-0 atas Leeds United di Stadion Elland Road berkat gol Antoine Semenyo. Pep Guardiola memuji soliditas timnya.
Sanksi untuk Rodri itu merupakan buntut dari wawancara pascapertandingan saat Manchester City menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-24 Liga Primer Inggris, awal Februari lalu.
Hasil undian perempat final Piala FA 2026 menyajikan duel panas Manchester City vs Liverpool di Etihad. Simak jadwal lengkap babak 8 besar FA Cup di sini.
Manchester City sukses melaju ke perempat final Piala FA setelah menundukkan Newcastle United 3-1.
Manchester City melaju ke perempat final Piala FA setelah kalahkan Newcastle 3-1. Omar Marmoush kembali jadi bintang dengan dua gol ke gawang The Magpies.
Duel sengit Newcastle vs Man City di babak ke-5 FA Cup 2026. Cek prediksi skor, kondisi pemain (Haaland, Gordon), dan jadwal tanding di St. James' Park.
Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved