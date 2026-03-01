Leeds vs Man City: Suporter Cemooh Pemain Muslim, Guardiola Berikan Reaksi

Pelatih Pep Guardiola meminta penghormatan terhadap agama dan keberagaman setelah pemain Muslim Manchester City.(Instagram: @muslimnews)

PELATIH Pep Guardiola meminta penghormatan terhadap agama dan keberagaman setelah pemain Muslim Manchester City diboo atau cemooh suporter Leeds United saat jeda singkat untuk berbuka puasa dalam laga Liga Primer Inggris.

Guardiola menyerukan pentingnya penghormatan terhadap agama dan keberagaman setelah pemain Muslim timnya mendapat cemoohan dari sebagian suporter Leeds United saat jeda singkat untuk berbuka puasa Ramadan dalam laga Liga Primer Inggris di Elland Road, Minggu (1/3).

Insiden terjadi pada menit ke-13, bertepatan dengan waktu matahari terbenam di West Yorkshire. Wasit menghentikan sementara pertandingan agar pemain Muslim Manchester City dapat berbuka puasa sesuai protokol yang telah disepakati Liga Primer Inggris.

Baca juga : Haaland Catat Rekor Baru di Liga Inggris

Tiga pemain City, Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, dan Rayan Cherki, memanfaatkan jeda tersebut untuk minum, sementara Abdukodir Khusanov, yang juga beragama Islam, berada di bangku cadangan.

Guardiola menegaskan bahwa keyakinan dan keberagaman harus dihormati.

"Ini adalah dunia modern, bukan? Lihat apa yang terjadi di dunia saat ini lagi hari ini," kata Guardiola dikutip dari ESPN.

Baca juga : Guardiola: Saya Akan Terdegrasi Jika Tangani Tim Sekelas Leeds United

"Anda harus menghormati agama dan menghormati keberagaman, itulah intinya. Liga Primer mengatakan untuk yang berpuasa Anda bisa menghabiskan satu atau dua menit untuk melakukannya, jadi para pemain melakukannya. Itulah kenyataannya, sayangnya," imbuhnya.

Kelompok anti diskriminasi Kick It Out juga mengecam reaksi suporter tersebut dan menegaskan bahwa penghentian pertandingan untuk berbuka puasa telah menjadi protokol resmi selama beberapa tahun terakhir.

"Sangat mengecewakan bahwa beberapa suporter Leeds United mencemooh ketika pemain Manchester City berbuka puasa selama babak pertama pertandingan di Elland Road malam ini," demikian pernyataan Kick It Out.

"Menghentikan pertandingan untuk memungkinkan pemain Muslim berbuka puasa selama Ramadan telah menjadi protokol yang disepakati selama beberapa tahun sekarang. Ini adalah bagian penting dan terlihat dari upaya membuat sepak bola ramah bagi pemain dan komunitas Muslim."

Asisten pelatih Leeds United Edmund Riemer, yang menggantikan Daniel Farke setelah sang pelatih diusir wasit seusai pertandingan, juga menyayangkan insiden tersebut.

"Saya fokus pada pertandingan jadi saya tidak benar-benar mendengarnya, tetapi kecewa dengan beberapa suporter bahwa itu terjadi," kata Riemer kepada Sky Sports.

Manchester City akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Antoine Semenyo, sekaligus mengamankan tiga poin penting dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris musim ini. (Z-10)