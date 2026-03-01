Manchester City Raih Kemenangan Tipis 1-0 atas Leeds, Guardiola Puas

Pelatih Manchester City Pep Guardiola(X/@ekstratimeindonesia)

PELATIH Manchester City Josep "Pep" Guardiola mengatakan timnya meraih kemenangan penting atas tuan rumah Leeds United, yang mereka kalahkan 1-0, pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Elland Road, Leeds, Minggu (1/3) dini hari WIB.

"Itu kemenangan besar. Leeds bermain dengan sangat intens," ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City.

Juru taktik asal Spanyol menyebut Leeds yang berperan sebagai tuan rumah memberikan tekanan berarti kepada timnya terutama pada awal-awal laga.

Akan tetapi, Guardiola melanjutkan, strategi itu membuat tim tuan rumah kelelahan. Hal itulah yang dimanfaatkan City untuk membuat gol di ujung babak pertama yang dilesakkan Antoine Semenyo (45+2').

"Kami tidak membuat banyak peluang, tetapi juga tidak kebobolan. Namun memang kami sempat kesusahan, terutama dengan bola-bola panjang dan lini kedua lawan," kata dia.

Pada babak kedua, Guardiola menegaskan skuadnya tampil solid. Mereka bertahan dengan baik dan tidak membiarkan pemain Leeds bergerak bebas di kotak penalti.

Leeds pun sempat frustrasi yang membuat situasi sempat riuh pada akhir pertandingan. Pelatih Leeds United Daniel Farke bahkan mendapatkan kartu merah begitu laga tuntas karena melayangkan protes di hadapan wasit.

"Pertandingan terasa sedikit tidak nyaman bagi kami. Akan tetapi kami bertahan dengan baik," tutur Guardiola.

Kemenangan atas Leeds membuat City semakin menempel ketat Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026. Kedua tim kini hanya berjarak dua poin.

Saat ini Erling Haaland dan kawan-kawan masih menempati urutan dua klasemen liga dengan mengoleksi 59 poin dari 28 laga, sementara Arsenal ada di pucuk dengan 61 poin.

Arsenal berpeluang menjauh andai mampu menaklukkan Chelsea pada laga di Stadion Emirates, London, Minggu malam WIB.

Sementara Leeds United masih bertengger di peringkat 15 klasemen dengan torehan 31 poin dari 28 pertandingan. (Ant/P-3)