Tanpa Haaland, Manchester City Bungkam Leeds 1-0 di Elland Road

Headline
Manchester City berhasil membawa pulang tiga poin penting dari Elland Road setelah mengalahkan Leeds United dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (28/2/2026). Kemenangan ini sangat krusial bagi City untuk tetap menjaga persaingan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026.
Tanpa Erling Haaland yang mengalami cedera ringan, Pep Guardiola mempercayakan lini depan kepada Antoine Semenyo. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh sang pemain yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-45+2 setelah menerima umpan matang dari Rayan Ait-Nouri.
Meskipun Leeds United mendominasi peluang di awal babak pertama melalui Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson, pertahanan City yang dipimpin Marc Guehi dan kiper Gianluigi Donnarumma tampil sangat solid untuk mencatatkan clean sheet.
|Kategori
|Leeds United
|Man City
|Penguasaan Bola
|33%
|67%
|Total Tembakan
|14
|14
|Tembakan on Target
|2
|5
|Pelanggaran
|10
|8
Laga berakhir dengan tensi panas setelah manajer Leeds United, Daniel Farke, menerima kartu merah langsung dari wasit Peter Bankes karena melakukan konfrontasi agresif sesaat setelah laga usai.
Dengan tambahan tiga poin, Manchester City kini menempati peringkat kedua klasemen dengan 59 poin, menempel ketat Arsenal di posisi puncak. Leeds United harus puas tertahan di peringkat ke-15 dengan 31 poin.
