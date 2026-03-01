Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tanpa Haaland, Manchester City Bungkam Leeds 1-0 di Elland Road

Media Indonesia
01/3/2026 12:46
Tanpa Haaland, Manchester City Bungkam Leeds 1-0 di Elland Road
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Manchester City berhasil membawa pulang tiga poin penting dari Elland Road setelah mengalahkan Leeds United dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (28/2/2026). Kemenangan ini sangat krusial bagi City untuk tetap menjaga persaingan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026.

Semenyo Jadi Pahlawan di Saat Haaland Absen

Tanpa Erling Haaland yang mengalami cedera ringan, Pep Guardiola mempercayakan lini depan kepada Antoine Semenyo. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh sang pemain yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-45+2 setelah menerima umpan matang dari Rayan Ait-Nouri.

Meskipun Leeds United mendominasi peluang di awal babak pertama melalui Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson, pertahanan City yang dipimpin Marc Guehi dan kiper Gianluigi Donnarumma tampil sangat solid untuk mencatatkan clean sheet.

Statistik Pertandingan Leeds vs Man City

Kategori Leeds United Man City
Penguasaan Bola 33% 67%
Total Tembakan 14 14
Tembakan on Target 2 5
Pelanggaran 10 8

Daftar Pencetak Gol

  • Manchester City: Antoine Semenyo (45+2')

Insiden Kartu Merah

Laga berakhir dengan tensi panas setelah manajer Leeds United, Daniel Farke, menerima kartu merah langsung dari wasit Peter Bankes karena melakukan konfrontasi agresif sesaat setelah laga usai.

Dengan tambahan tiga poin, Manchester City kini menempati peringkat kedua klasemen dengan 59 poin, menempel ketat Arsenal di posisi puncak. Leeds United harus puas tertahan di peringkat ke-15 dengan 31 poin.



