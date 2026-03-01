Hasil Leeds vs Manchester City: Gol Semenyo Bawa The Citizens Tempel Arsenal

Hasil laga Leeds vs Manchester City(AFP)

MANCHESTER City meraih kemenangan krusial 1-0 atas Leeds United dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Elland Road, Minggu (1/3). Gol tunggal Antoine Semenyo memastikan City terus menempel ketat Arsenal di puncak klasemen.

Tambahan tiga poin ini membuat Manchester City tetap berada di posisi kedua dengan raihan 59 poin dari 26 pertandingan. Mereka kini hanya terpaut dua angka dari Arsenal yang mengoleksi 61 poin, sekaligus memperpanjang tren positif The Citizens menjadi empat kemenangan beruntun di liga.

Semenyo Jadi Pembeda di Elland Road

Antoine Semenyo kembali membuktikan kualitasnya sebagai rekrutan cerdas musim dingin ini. Penyerang yang didatangkan dari Bournemouth pada Januari lalu itu mencetak gol penentu kemenangan pada masa tambahan waktu babak pertama (45+2').

Gol tersebut tercipta berkat kerja sama apik di sisi sayap antara Rayan Cherki dan Rayan Ait-Nouri. Umpan tarik presisi Ait-Nouri berhasil disambar Semenyo dengan sontekan jarak dekat yang gagal dihalau kiper Leeds. Ini merupakan gol keenam Semenyo dalam seragam biru langit musim ini.

Statistik Pertandingan Leeds vs Manchester City

Skor Akhir Leeds 0-1 Manchester City Pencetak Gol Antoine Semenyo (45+2') Penguasaan Bola Leeds 38% - 62% Man City Stadion Elland Road, Leeds

Update Cedera Erling Haaland

Dalam laga ini, City tampil tanpa striker andalan mereka, Erling Haaland. Pemain asal Norwegia tersebut dilaporkan mengalami masalah kebugaran sesaat sebelum laga dimulai. Namun, Pep Guardiola memastikan kondisi sang pemain tidak mengkhawatirkan.

"Cedera kecil. Ini bukan masalah besar tapi dia belum siap untuk hari ini," ujar Guardiola dikutip dari AFP.

Tanpa Haaland, lini depan City sempat kesulitan menembus pertahanan Leeds yang digalang dengan disiplin. Tuan rumah bahkan sempat mengancam melalui serangan balik cepat Dominic Calvert-Lewin, namun kegemilangan Gianluigi Donnarumma di bawah mistar gawang City berhasil menjaga skor tetap murni bagi kemenangan tim tamu.

Fokus Menuju April Krusial

Kemenangan ini sangat berarti bagi mentalitas tim di fase krusial musim. Guardiola menekankan bahwa timnya harus menjaga kebugaran mengingat jadwal padat yang akan datang.

"Ini adalah kemenangan besar untuk tetap berada di sana (perburuan gelar). Satu demi satu pertandingan. Pulihkan diri sekarang dan mulai musim yang sesungguhnya saat ada banyak pertandingan dan semua orang merasa lelah," tegas pelatih asal Spanyol tersebut.

Manchester City selanjutnya akan menjamu Nottingham Forest sebelum bersiap menghadapi laga penentuan gelar juara melawan Arsenal pada April mendatang. Dengan tabungan satu pertandingan lebih banyak, City memegang kendali atas nasib mereka sendiri di Liga Inggris musim ini. (AFP)