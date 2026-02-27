Babak 16 Besar Liga Champions: Real Madrid Lagi-lagi Bertemu Manchester City

Penyerang Real Madrid asal Prancis #09 Kylian Mbappe (kiri) berebut bola dengan striker Manchester City asal Norwegia #09 Erling Haaland selama pertandingan Liga Champions UEFA.(Oli SCARFF / AFP)

RAKSASA Spanyol, Real Madrid, kembali dipertemukan dengan Manchester City pada fase gugur Liga Champions (UCL). Duel babak 16 besar ini menandai lima musim beruntun kedua tim saling bentrok di fase knockout.

Undian babak 16 besar Liga Champions resmi digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah partai besar.

Pertemuan kali ini kembali menghadirkan aroma final dini. Duel Madrid kontra City menjadi salah satu laga paling dinanti pada babak 16 besar.

Baca juga : Jadwal UCL Pekan Ini: Duel Sengit Inter Milan vs Arsenal di Matchday 7

Madrid, pemilik 15 gelar Eropa, akan menjamu City di Santiago Bernabeu pada 11 Maret sebelum melakoni leg kedua di Inggris sepekan kemudian.

Kedua tim sejatinya sudah berjumpa musim ini. Pada fase liga Desember lalu, City asuhan Pep Guardiola menang 2-1 di kandang Madrid.

Klub Liga Primer itu menutup fase liga di posisi kedelapan dan lolos langsung ke 16 besar.

Baca juga : Madrid vs Man City: Nico Gonzalez Gelandang Baru Andalan The Citizens

Adapun Madrid finis kesembilan dan harus melalui playoff gugur. Los Blancos memastikan tiket setelah menyingkirkan Benfica dengan agregat 3-1. Pertemuan berulang Madrid dan City menjadi hal menarik.

“Lucu rasanya setiap musim kami selalu menghadapi City. Sudah lima musim beruntun dan kami saling mengenal dengan sangat baik,” kata Direktur hubungan institusional Madrid, Emilio Butragueno, dikutip ESPN.

"Leg pertama akan dimainkan di Bernabeu. Pertandingan seperti ini identik dengan sepak bola menyerang, kedua tim sama-sama tampil agresif dan biasanya banyak gol tercipta," tambahnya

Sejak 2012, ini menjadi musim kedelapan Madrid dan City saling berhadapan di Liga Champions. Dalam beberapa musim terakhir, persaingan keduanya kerap menentukan arah perebutan gelar.

Madrid menyingkirkan City pada playoff musim lalu dan di perempat final dalam perjalanan menuju trofi 2024.

Pada 2022, El Real menang di semifinal sedangkan City membalas pada fase yang sama setahun kemudian sebelum akhirnya menjadi juara 2023. (Dhk)