Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions: PSG vs Chelsea, Real Madrid vs Manchester City

Dhika Kusuma Winata
27/2/2026 19:37
Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions: PSG vs Chelsea, Real Madrid vs Manchester City
Drawing 16 Besar Liga Champions(Fabrice COFFRINI / AFP)

UNDIAN babak 16 besar Liga Champions UEFA resmi digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah duel besar yang berpotensi memanaskan fase gugur hingga semifinal.

Dari hasil undian, tersaji pertemuan sesama raksasa Eropa. Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Chelsea sedangkan Real Madrid ditantang Manchester City dalam laga sarat gengsi.

Wakil Inggris lainnya, Newcastle United, akan berjumpa FC Barcelona. Klub Norwegia, Bodo/Glimt, bakal menghadapi melawan Sporting CP.

Baca juga : Reaksi Haaland usai Acak-acak Bernabeu nan Keramat

Partai lainnya mempertemukan Galatasaray kontra Liverpool. Sementara itu, Atalanta akan meladeni Bayern Muenchen.

Laga lainnya mempertemukan Atletico Madrid berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Adapun Bayer Leverkusen ditantang Arsenal.

Sebanyak 16 tim memastikan tempat di fase gugur setelah melalui dua jalur berbeda. Arsenal, Bayern Muenchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting, dan Manchester City lolos langsung lewat fase grup.

Delapan tim lainnya menyusul melalui babak playoff yaitu Atalanta, Galatasaray, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, serta Bodo/Glimt.

Hasil undian ini sekaligus menentukan bagan menuju perempat final dan semifinal. Pertemuan pertama babak 16 besar berlangsung pada 11 Maret adapun leg kedua bergulir pada 18 Maret.

Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions

  • PSG vs Chelsea
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Newcastle United vs Barcelona
  • Bodo/Glimt vs Sporting
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atalanta vs Bayern Munchen
  • Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal (Dhk)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved