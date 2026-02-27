Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions: PSG vs Chelsea, Real Madrid vs Manchester City

Drawing 16 Besar Liga Champions(Fabrice COFFRINI / AFP)

UNDIAN babak 16 besar Liga Champions UEFA resmi digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah duel besar yang berpotensi memanaskan fase gugur hingga semifinal.

Dari hasil undian, tersaji pertemuan sesama raksasa Eropa. Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Chelsea sedangkan Real Madrid ditantang Manchester City dalam laga sarat gengsi.

Wakil Inggris lainnya, Newcastle United, akan berjumpa FC Barcelona. Klub Norwegia, Bodo/Glimt, bakal menghadapi melawan Sporting CP.

Partai lainnya mempertemukan Galatasaray kontra Liverpool. Sementara itu, Atalanta akan meladeni Bayern Muenchen.

Laga lainnya mempertemukan Atletico Madrid berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Adapun Bayer Leverkusen ditantang Arsenal.

Sebanyak 16 tim memastikan tempat di fase gugur setelah melalui dua jalur berbeda. Arsenal, Bayern Muenchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting, dan Manchester City lolos langsung lewat fase grup.

Delapan tim lainnya menyusul melalui babak playoff yaitu Atalanta, Galatasaray, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, serta Bodo/Glimt.

Hasil undian ini sekaligus menentukan bagan menuju perempat final dan semifinal. Pertemuan pertama babak 16 besar berlangsung pada 11 Maret adapun leg kedua bergulir pada 18 Maret.