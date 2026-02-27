PSG vs Chelsea di 16 Besar Liga Champions, Ajang Balas Dendam?

Penyerang Paris Saint-Germain asal Prancis bernomor punggung 10, Ousmane Dembele, merayakan golnya.(Adrian Dennis / AFP)

UNDIAN babak 16 besar Liga Champions resmi digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan beberapq partai besar termasuk juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) yang akan berjumpa Chelsea.

Duel kali ini memunculkan ulangan final Piala Dunia Antarklub yang berakhir pahit bagi Les Parisiens.

Terakhir kali kedua tim bertemu pada final Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat, Juli lalu. Saat itu, Chelsea menang meyakinkan 3-0 atas PSG yang berstatus juara Eropa musim sebelumnya.

Kekalahan tersebut menjadi penutup yang getir bagi PSG setelah meraih trofi Liga Champions perdana mereka. Kini, pertemuan di 16 besar membuka peluang revans bagi Les Parisiens.

PSG memastikan tempat di fase ini usai menyingkirkan sesama klub Prancis, AS Monaco, dengan agregat 5-4 di babak playoff.

Tim Paris itu akan lebih dulu menjamu Chelsea pada leg pertama lalu laga kedua dimainkan di Stamford Bridge.

Chelsea melaju langsung ke 16 besar setelah finis di peringkat keenam fase liga. Sesuai regulasi, tim yang lolos langsung dan berada di delapan besar fase liga akan memainkan leg kedua di kandang.

Rivalitas antara PSG vs Chelsea juga bukan hal baru. Keduanya tiga musim beruntun saling berhadapan di fase gugur pada 2014 hingga 2016. Chelsea memenangi duel pertama di perempat final sedangkan PSG membalas dengan dua kemenangan di babak 16 besar pada dua musim berikutnya.

Chelsea kini ditangani Liam Rosenior. Ia sebelumnya pernah menghadapi PSG saat melatih Strasbourg di Ligue 1 sehingga cukup memahami karakter permainan sang lawan.

Leg pertama babak 16 besar dijadwalkan berlangsung 11 Maret lalu leg kedua sepekan berselang. Adapun partai final Liga Champions musim ini akan digelar di Puskas Arena, Budapest, pada Mei mendatang. (Dhk)